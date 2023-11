Après Mario, Chris Pratt sera la nouvelle voix de Garfield au cinéma

Le comédien américain Chris Pratt remplace Bill Murray pour le doublage du célèbre le mangeur de lasagnes dans le nouveau film d'animation Garfield.

Réalisé par Mark Dindal à partir d’un scénario écrit par Paul A. Kaplan, Mark Torgove et David Reynolds, le nouveau film d’animation The Garfield Movie (ou Garfield, Héros malgré lui) raconte l’histoire de… Garfield, le célèbre chat d’intérieur qui déteste les lundis et adore les lasagnes. Après des retrouvailles inattendues avec son père disparu depuis longtemps, Vi, un chat des rues dépenaillé, le chat roux et son ami canin Odie sont contraints de quitter leur vie parfaite et choyée pour rejoindre Vic dans un casse hilarant aux enjeux considérables.

Un trailer pour The Garfield Movie

The Garfield Movie sortira au cinéma le 24 mai 2024 aux USA et dans le courant de l’été 2024 en France. Alcon Entertainment a acquis les droits de Garfield auprès de Jim Davis, créateur de la bandes dessinées, qui fait partie des producteurs exécutifs. Le film a été animé par DNEG Animation, financé par Alcon Entertainment, DNEG, One Cool Group et Wayfarer Studios et distribué par Sony Pictures/Columbia Pictures dans le monde entier (à l’exception de la Chine).

Le casting vocal est composé de Chris Pratt (Garfield), Samuel L. Jackson (Vic, le père de Garfield), Hannah Waddingham, Ving Rhames, Nicholas Hoult, Cecily Strong, Harvey Guillén (Odie), Brett Goldstein et Bowen Yang. Les producteurs sont John Cohen, Broderick Johnson, Andrew A. Kosove, Steven P. Wegner, Craig Sost, Namit Malhotra et Crosby Clyse, tandis que les producteurs exécutifs sont Jim Davis, Bridget McMeel, David Reynolds, Scott Parish, Carl Rogers, Simon Hedges, Chris Pflug, Louis Koo, Steve Sarowitz, Justin Baldoni et Peter Luo.