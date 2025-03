ChatGPT pour macOS devient un éditeur de code intelligent et interactif

Les utilisateurs macOS peuvent désormais compter sur ChatGPT pour modifier leur code sans quitter leur éditeur.

Tl;dr ChatGPT pour macOS peut désormais modifier du code directement dans Xcode, VS Code et JetBrains, avec une option “auto-apply” pour appliquer les changements automatiquement.

Cette fonctionnalité le positionne comme un concurrent direct de GitHub Copilot et Cursor, et OpenAI envisage de lancer un produit dédié au développement logiciel.

Si l’édition de code facilite le travail des développeurs, des études soulignent des risques liés aux erreurs, à la sécurité et à la stabilité du code généré par l’IA.

Une mise à jour pour les développeurs

La dernière version de l’application ChatGPT sur macOS offre désormais la possibilité de modifier du code directement dans les environnements de développement comme Xcode, VS Code et JetBrains. Cette fonctionnalité réduit les interruptions en permettant des modifications en temps réel sans quitter l’éditeur de code. Pour encore plus de fluidité, un mode “auto-apply” peut être activé, appliquant les changements sans validation manuelle. OpenAI déploie cette mise à jour dès aujourd’hui pour les abonnés Plus, Pro et Team, avec une ouverture aux utilisateurs Enterprise, Edu et gratuits prévue la semaine prochaine.

Un concurrent pour les outils IA existants

En intégrant cette fonctionnalité, ChatGPT se positionne en concurrent direct d’outils comme GitHub Copilot et Cursor, qui ont déjà séduit de nombreux développeurs. L’édition directe de code s’appuie sur la capacité “work with apps”, introduite en novembre 2024, qui permet à ChatGPT d’accéder et de modifier du code sans passer par le copier-coller. OpenAI ne cache pas ses ambitions : l’entreprise envisagerait de lancer un produit dédié spécifiquement au développement logiciel dans les mois à venir, renforçant ainsi sa présence sur le marché des assistants IA pour programmeurs.

Une expansion prévue sur Windows

Cette avancée ne se limite pas aux utilisateurs Apple. Alexander Embiricos, membre de l’équipe produit d’OpenAI, a confirmé que la version Windows de l’application ChatGPT bénéficiera bientôt de la même fonctionnalité d’édition de code. Cette expansion montre la volonté d’OpenAI d’intégrer plus largement son IA dans les flux de travail des développeurs, quel que soit leur système d’exploitation. Une telle accessibilité pourrait accélérer l’adoption de ChatGPT comme un assistant de programmation incontournable, capable d’interagir directement avec les outils professionnels les plus utilisés.

Des bénéfices, mais aussi des limites

L’essor des assistants IA dans le développement logiciel est indéniable, avec de nombreux ingénieurs adoptant ces outils pour accélérer leur productivité. Toutefois, plusieurs études soulignent des défis majeurs, notamment un temps accru consacré à la correction d’erreurs et aux vérifications de sécurité. Une enquête de Google a révélé que si l’IA facilite les revues de code et l’amélioration de la documentation, elle peut aussi compromettre la stabilité des livraisons logicielles. Ces limites posent la question de l’équilibre entre automatisation et contrôle humain dans l’édition de code assistée par l’IA.