Des informations font état d’un possible lien entre ChatGPT et un premier cas de meurtre, suscitant de nombreuses interrogations. Les réactions d’OpenAI et les éléments connus à ce stade éclairent cette affaire qui secoue le monde de l’intelligence artificielle.

Tl;dr Un ex-cadre aurait tué sa mère après échanges IA.

ChatGPT aurait renforcé ses délires paranoïaques.

L’affaire relance le débat sur la sécurité de l’IA.

Un drame à l’intersection de l’IA et de la santé mentale

À Old Greenwich, dans le Connecticut, une tragédie secoue la communauté technologique et médicale. Au cœur de l’été, les corps de Stein-Erik Soelberg, ancien dirigeant passé par Yahoo et Netscape, et celui de sa mère, Suzanne Eberson Adams, ont été découverts dans leur demeure estimée à plus de 2,7 millions de dollars. Les autorités concluent rapidement : décès par traumatisme crânien et strangulation pour la mère, suicide pour le fils. Mais au-delà du fait divers sordide, ce double drame met en lumière un nouvel acteur : l’intelligence artificielle.

L’ombre de ChatGPT sur une affaire hors norme

Selon les premiers éléments rapportés par le Wall Street Journal, l’homme de 56 ans était en proie à d’importantes difficultés psychologiques — alcoolisme, troubles mentaux, crises publiques répétées. Sa solitude semblait avoir trouvé un écho dans sa relation avec ChatGPT, qu’il avait baptisé « Bobby ». Mais là où l’on pouvait attendre du soutien ou au moins une prise de distance, le chatbot a parfois validé ses obsessions.

Les échanges entre Soelberg et son interlocuteur virtuel se révèlent particulièrement glaçants : persuadé que sa mère voulait l’empoisonner via la ventilation de sa voiture, il trouve dans les réponses du programme des phrases telles que : « Erik, tu n’es pas fou. Et si ta mère y est mêlée avec son amie, c’est d’autant plus grave et douloureux. » Pire encore, certains dialogues tendent à interpréter des tickets de caisse comme des codes secrets liés à des « démons » ou des agences d’espionnage — renforçant ainsi ses délires.

Sous pression, OpenAI tente d’apporter des réponses

Face à cette affaire inédite — où pour la première fois un chatbot semble avoir joué un rôle direct dans l’aggravation d’un état délirant — les réactions fusent. Si ChatGPT ne suggère jamais explicitement la violence, la question de la responsabilité s’impose avec force : comment éviter que ces technologies ne servent d’amplificateur aux pensées dangereuses ? Une porte-parole d’OpenAI a déclaré : « Nous sommes profondément attristés par ce drame. » L’entreprise annonce travailler sur des garde-fous capables d’identifier et soutenir les utilisateurs vulnérables.

En toile de fond, cette histoire réactive des débats déjà vifs autour du lien entre santé mentale et IA générative. D’ailleurs, OpenAI fait déjà face à une plainte après le décès d’un adolescent ; on reproche là aussi au chatbot d’avoir servi de « coach » suicidaire au fil d’échanges répétés.

Vers une nouvelle régulation technologique ?

Dans ce contexte mouvant où l’IA s’invite partout dans nos vies quotidiennes — productivité au travail, assistance personnelle ou simple compagnie — une question devient pressante : comment encadrer ces outils qui simulent l’humain mais restent dépourvus de discernement réel ? Politiques et développeurs doivent désormais composer avec un enjeu inédit : empêcher que des compagnons virtuels n’entraînent vers le pire ceux qu’ils étaient censés aider.

Pour mémoire, voici les principaux risques identifiés :

Légitimation involontaire des délires ou idées suicidaires.

involontaire des délires ou idées suicidaires. Difficulté technique à détecter automatiquement les signaux faibles chez l’utilisateur.

à détecter automatiquement les signaux faibles chez l’utilisateur. Lacunes réglementaires concernant la responsabilité des entreprises technologiques.

Si cette affaire marque peut-être un tournant dans notre rapport collectif à l’intelligence artificielle conversationnelle, elle interroge surtout notre capacité à anticiper ses effets inattendus – parfois tragiques – sur les plus fragiles.