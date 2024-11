Cette star de Game of Thrones pourrait devenir Lara Croft dans la prochaine série Tomb Raider

La star de Game of Thrones deviendrait Lara Croft dans la nouvelle série Tomb Raider à venir.

Tl;dr Sophie Turner pourrait jouer Lara Croft dans la série Tomb Raider.

Le projet est dirigé par Phoebe Waller-Bridge pour Prime Video.

La série est décrite comme une aventure « épique » et « globetrotteuse ».

À la croisée des chemins entre Game of Thrones et Tomb Raider

Sophie Turner, célèbre pour son rôle de Sansa Stark dans Game of Thrones, est actuellement en pourparlers pour interpréter Lara Croft dans la nouvelle série Tomb Raider. Ce projet, conduit par la créatrice de Fleabag et star Phoebe Waller-Bridge, a été officiellement lancé en mai.

Une distribution en discussion

Selon Deadline, plusieurs noms ont été évoqués pour le rôle principal de Lara Croft, dont Mackenzie Davis, Emma Mackey, Emma Corrin et Lucy Boynton. Cependant, c’est Sophie Turner qui semble être la plus proche de décrocher le rôle. Actrice polyvalente, elle a déjà démontré son talent dans deux films X-Men et dans la série dramatique Joan.

Une aventure épique en perspective

La série, produite par Amazon MGM Studios pour Prime Video, est qualifiée d' »épique » et de « globetrotteuse ». Aucun détail spécifique n’a encore été révélé, mais compte tenu de l’échelle probable du projet et de l’importance du personnage de Lara Croft dans l’univers des jeux vidéo, il est fort probable que Sophie Turner y joue un rôle marquant.

Un renouveau pour Tomb Raider ?

La série Tomb Raider, sous la direction de Waller-Bridge, promet d’être une adaptation originale, loin des versions cinématographiques incarnées par Angelina Jolie et Alicia Vikander. Si la série parvient à reproduire l’originalité de Fleabag, Sophie Turner pourrait bien y trouver un rôle à la hauteur de son talent.