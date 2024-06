Cette petite app intègre votre calendrier dans la barre de menu sur votre Mac. Itsycal risque de devenir un utilitaire indispensable.

L’une des premières choses que je fais après l’installation d’un nouveau Mac, c’est d’installer Itsycal, une petite, mais très puissante, app de calendrier qui reste sagement dans la barre de menu. Je l’utilise en remplacement de l’app Calendrier native, et elle offre un calendrier rapide et accessible chaque fois que j’ai besoin de planifier quelque chose, confirmer une date ou visualiser les événements de la journée. Itsycal est légère, gratuite et open-source. Bien qu’il existe de nombreuses alternatives à l’app native Calendrier d’Apple, la majorité sont payantes et/ou complexes. Si vous cherchez une solution simple et très pratique, optez pour Itsycal.

Personnaliser Itsycal

La configuration par défaut d’Itsycal vous affiche la date dans l’icône de la barre de menu, une vue du mois actuel et les événements du jour. Mais il y a certaines optimisations qui permettent d’aller plus loin.

Tout d’abord, concernant la personnalisation de l’icône de la barre de menu. Ouvrez l’app Itsycal (ce n’est qu’un utilitaire dans la barre de menu, vous n’aurez pas d’app en plein écran), cliquez sur l’icône Settings, puis le menu Appearance.

Là, activez “Show month in icon” et “Show day of week in icon”. Si vous avez la date ou le jour de la semaine dans l’horloge système, vous pouvez les désactiver pour ne pas les voir deux fois. Allez dans Centre de contrôle > Options d’horloge et choisissez Jamais pour l’option Afficher la date, puis désactiver Afficher le jour de la semaine. Maintenant, l’horloge système n’affiche plus que l’heure.

Tant que vous êtes dans l’apparence de Itsycal, profitez-en pour agrandir quelque peu la taille du calendrier et utiliser la fonctionnalité Highlight pour mettre en évidence les samedis et dimanches.

Dans la section General, vous pouvez choisir First day of the week et passez à Monday si vous préférez. Vous pouvez aussi vous connecter à l’app Calendrier et choisir quels événements afficher dans Itsycal.

Vous pouvez aussi définir un raccourci clavier pour pouvoir ouvrir le calendrier sans la souris.

Synchronisation avec l’app Calendrier

Les paramètres par défaut de Itsycal ne montrent que le mois en cours, mais j’aime bien voir plus loin. Vous pouvez attraper l’icône Séparateur sous le calendrier et la déplacer vers le bas pour afficher un mois supplémentaire.

Itsycal fonctionne plutôt bien avec l’app Calendrier native sur Mac, les événements créés dans l’app Apple apparaissent instantanément dans Itsycal. Et il est possible de cliquer sur le bouton Plus dans Itsycal pour créer un nouvel événement via le formulaire de l’app native (avec les liens pour les appels vidéo et la sélection du calendrier). Cliquer sur le bouton Calendar en bas ouvrira d’ailleurs l’app Calendrier de macOS.

Dernière petite astuce : si vous appuyez sur l’icône Pin dans la barre du bas, Itsycal va venir flotter sur l’écran et restera à sa place. Très pratique dans de nombreuses situations.