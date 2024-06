Cette app vous permet de copier n'importe quel texte qui apparaît sur l'écran de votre Mac. TRex sera votre dinosaure préféré au quotidien.

Parmi les fonctionnalités récentes les plus intéressantes de macOS, on peut citer Live Text, qui permet de copier du texte depuis des images sur votre Mac dans Aperçu, Coup d’œil ou Safari. C’est assez “magique”, n’importe quel texte peut être sélectionné et copié, comme un texte conventionnel sur un site ou dans un document. Problème : ceci ne fonctionne que sur des fichiers image, pas les vidéos, et il n’est pas possible de copier du texte depuis une présentation partagée dans une réunion, à moins de prendre une capture d’écran et d’extraire le texte à partir du fichier image.

C’est là qu’entre en jeu TRex, une app gratuite pour macOS. Son fonctionnement est similaire à celui de Text Extractor pour Windows : sélectionnez la zone de l’écran avec le texte que vous voulez récupérer, qu’il soit dans une image, une vidéo ou une présentation. Le texte affiché présent est alors instantanément converti en texte et copié dans votre presse-papier. Cette magie a cependant un coût : TRex coûté 8,99 € dans le Mac App Store, mais elle est gratuite si vous la téléchargez directement depuis GitHub.

Une fois installée, l’app vous proposera un bref tutoriel, et l’icône apparaîtra dans votre barre de menu. Vous pouvez ouvrir l’app de là ou définir un raccourci depuis les paramètres. L’app en elle-même utilise les mêmes mires que lorsque vous prenez une capture d’écran sur votre Mac, mais au lieu de créer une capture, elle cherche tout le texte possible grâce à la technologie de reconnaissance de caractère (OCR). Le texte est ensuite instantanément copié dans le presse-papier.

Seuls quelques langues sont actuellement prises en charge – anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, chinois et français ! -. L’application peut détecter instantanément la langue du texte, si vous le souhaitez, mais l’opération est plus rapide si vous définissez une langue par défaut dans les paramètres.

J’ai testé TRex plusieurs fois et si le résultat n’est pas parfait, cela reste plus facile que de ressaisir le texte manuellement. Et l’on évite ainsi l’étape supplémentaire de capture d’écran. À noter, si vous constatez plusieurs fois des erreurs sur certains mots, vous pouvez les ajouter dans l’onglet “Custom Words” des paramètres.

Autre fonctionnalité très intéressante, l’onglet “Automations”. Vous pouvez faire en sorte que l’application reconnaisse et ouvre automatiquement les URL et autres QR codes. Il est aussi possible de déclencher une URL particulière ou même un Raccourci Apple. Autrement dit, c’est une app très flexible. Vous pouvez même la configurer pour qu’elle envoie le texte converti où vous voulez.

Même sans définir d’automatisations, cependant, TRex reste l’option la plus rapide pour copier du texte depuis des sources qui ne le permettent normalement pas. Très pratique, surtout quand même certains sites web nous empêchent de copier du texxte. TRex permet de contourner cela très simplement.