Cette application gratuite déverrouille des fonctionnalités cachées de votre PC. Wintoys est assurément un must-have sur une machine Windows. Présentation.

Wintoys est une app à avoir absolument sur son PC Windows, avec ses outils très utiles au quotidien. Qu’il s’agisse de nettoyer les fichiers inutiles, de redémarrer le pilote de la carte graphique ou de réparer des aperçus corrompus, Wintoys rend nombre d’actions cachées très facilement accessibles. Et c’est gratuit !

Lorsque vous ouvrez Wintoys, l’application vous montre les informations les plus importants de votre machine – processeur, RAM, carte graphique et version de Windows -. Elle vous indique aussi le nombre d’apps installées, les pourcentages de processeur, de GPU et de mémoire utilisés et le nombre de processus actuels.

Wintoys vous permet aussi de supprimer des apps et de réaliser certaines opérations de nettoyage basique pour redonner une certaine fraîcheur à votre machine. Pour commencer, cliquez sur l’onglet Apps dans le panneau de gauche pour désinstaller les programmes dont vous n’avez pas besoin, puis allez dans l’onglet Services et scannez tous les processus ouverts. Il y a un bouton “i” à côté de chaque service offrant une courte description. L’app propose aussi une vue “Unnecessary”, pour vous aider à voir les services non essentiels.

L’onglet Boost regroupe les options liées aux performances. Par exemple, Startup Apps vous permet de stopper des apps qui se lancent au démarrage. Vous avez aussi un certain nombre de paramètres pour les graphismes et le jeu pour optimiser votre PC.

Enfin, l’onglet Health, avec le bouton “Declutter”, pour supprimer les fichiers inutiles.

Utiliser Wintoys pour la réparation et la maintenance

L’onglet Health de Wintoys propose de nombreuses options de diagnostic et la fonction Repair facilite l’accès aux outils communs, comme le vérificateur des fichiers système (SFC) ou le check disk (CHKDSK), sans passer par l’invite de commande. Vous pouvez aussi utiliser l’option Updates pour configurer la manière dont Windows télécharge les mises à jour.

Cet onglet a aussi deux autres options utiles qui permettent de redémarrer le pilote graphique et de reconstruire le cache des icônes sur votre PC. Le premier peut aider si vous avez des artefacts à l’écran, le second lorsque les aperçus ne se chargent pas correctement.

Trouver des paramètres cachés

Windows regorge de pages de paramètres cachés, que ce soit pour activer des fonctions utiles ou pour en désactiver d’autres plutôt gênantes. Wintoys a un onglet Tweaks qui regroupe un peu tout cela. Commencez par Privacy et Ads, pour protéger vos données personnelles. La plupart de ces fonctions font partager vos données par défaut, vous pouvez pratiquement tout désactiver dans ces deux menus.

Le menu Desktop permet de cacher les icônes du bureau et d’ajuster la qualité du fond d’écran. Vous trouverez aussi le menu File Explorer utile pour activer des options comme montrer l’extension des fichiers ou afficher les fichiers cachés. Vous pouvez aussi changer la page par défaut pour Windows Explorer – “Quick Access”, “This Pc” ou “Downloads” -. De la même manière, le menu System a de nombreuses fonctions utiles, dont le God Mode, qui donne accès à plus de 200 paramètres supplémentaires.