Cette app redonne à votre MacBook un clic du milieu. Parfait pour votre productivité.

Apple ne propose plus de bouton du milieu sur ses souris. À la place, la marque à la pomme fabrique désormais deux types de souris pour ses Mac – le trackpad (disponible sur les machines desktop avec le Magic Trackpad – et la Magic Mouse. Mais même si vous utilisez l’une des options tactiles fournies par Apple avec votre ordinateur, il est possible d’ajouter une fonction clic du milieu pour être plus productif.

Ce que vous pouvez faire avec le clic du milieu

Quiconque a déjà utilisé une souris sur PC sait que le bouton du milieu est dans la molette, ce dont les souris d’Apple sont dépourvues. Vous pouvez cliquer sur la molette pour exécuter certaines fonctions. Ces dernières dépendent de la manière dont le bouton est programmé. Les Mac ont toujours accès à ces fonctions, puisqu’il est possible d’utiliser des souris tierces. Vous pouvez ainsi :

Ouvrir des liens en arrière-plan dans votre navigateur.

Fermer des onglets de navigateur.

Coller le texte sélectionné dans votre Terminal.

Cela peut faire gagner beaucoup de temps et c’est très pratique. Si vous passez d’un Mac à Windows, vous aurez du mal à vous habituer à cette absence de clic du milieu.

Si les Mac n’ont pas de bouton dédié, vous pouvez utiliser le Command-gauche + Clic pour exécuter un clic du milieu. Cela fonctionne très bien, mais c’est moins pratique que d’utiliser le bouton dédié, évidemment.

Il y a mieux

Si votre Mac a un trackpad ou une Magic Mouse, vous pouvez installer l’utilitaire gratuit MiddleClick-Sonoma pour lui conférer cette fonctionnalité. L’app via lier le clic du milieu à un geste, le tapotement à trois doigts, simple à exécuter sur l’un ou l’autre des accessoires. Cela va alors ouvrir des liens en arrière-plan ou fermer un onglet. Vous pouvez sélectionner du texte dans le Terminal et le tapotement à trois doigts le colle rapidement dans l’app. Cela fonctionne très bien.

Pour installer MiddleClick-Sonoma, allez sur la page GitHub du projet et télécharger le fichier zip. Ouvrez-le et glissez l’app dans votre dossier Applications via le Finder pour finaliser l’installation. Vous aurez peut-être un avertissement de sécurité d’Apple, mais l’app est sûre. Allez dans Réglages Système > Confidentialité et sécurité sur votre Mac et cliquez sur Ouvrir quand même pour lancer l’app.

L’app vous demandera les permissions d’Accessibilité, nécessaires à son bon fonctionnement. Une fois accordées, la dernière étape consiste à faire en sorte que l’app démarre avec votre Mac. Pour cela, dans Réglages Système > Général > Ouverture. Dans la section Ouvrir avec la session, cliquez sur le bouton +, trouvez MiddleClick et ajoutez-la. L’app va désormais se lancer au démarrage de votre Mac.

N’oubliez pas de désactiver le geste Recherche et détection de données

Par défaut, le tapotement à trois doigts sur votre Mac est réservé à la Recherche et détection de données. Cela permet de sélectionner du texte et chercher sa signification, définition ou autre information en rapport.

Dans la mesure où MiddleClick utilise le même geste, il vaut mieux désactiver Recherche et détection de données pour que le clic du milieu ne soit pas perturbé. Vous pouvez faire cela en allant dans Réglages Système > Trackpad > Pointer et cliquer. Désactivez Recherche et détection de données. Et voilà.

Une alternative payante avec davantage de fonctionnalités

Si MiddleClick-Sonoma fait le travail, et gratuitement, l’app demande un peu de configuration, et il faut suivre manuellement les mises à jour pour suivre les versions de macOS. Cela signifie que vous devrez réinstaller l’app chaque année, si vous mettez à jour votre Mac (ce que vous devez faire !).

Pour certains, c’est trop de souci. Vous pouvez opter pour une alternative payante, Middle, à 8 $. On doit notamment à son développeur Rectangle pour la gestion des fenêtres. Middle est plus facile à installer et configurer et a l’avantage de se mettre à jour automatiquement.

Middle permet aussi de configurer d’autres gestes pour le clic du milieu. Si vous n’êtes pas fan du tapotement à trois doigts, vous pouvez choisir un Clic à trois doigts, un Tapotement à Quatre Doigts ou un Clic forcé à un doigt. Cette app permet aussi de désactiver l’action du clic du milieu dans certaines apps.