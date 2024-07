Cet acteur de « NCIS » a été le premier à prononcer un juron à la télévision : un choix plus que judicieux !

Un acteur de "NCIS" a été le premier à prononcer un gros mot à la télévision.

Un acteur de la série télévisée NCIS a été le premier à prononcer un gros mot à la télévision, changeant ainsi à jamais l’histoire des médias. Si les grossièretés sont monnaie courante à la télévision aujourd’hui, il a bien fallu un premier acteur pour briser les tabous et introduire un nouveau jargon dans les médias.

Avant d’interpréter Leroy Jethro Gibbs dans NCIS, Mark Harmon a joué le personnage de Jack McNeil dans la série médicale Chicago Hope des années 1990. En 1999, dans cette série, Harmon a prononcé la première occurrence enregistrée du mot « shit » dans une émission télévisée scénarisée. Après une opération ratée, Jack McNeil lance aux avocats spécialisés en fautes professionnelles que « shit happens », établissant ainsi l’usage de l’obscénité dans les programmes télévisés scénarisés.

Mark Harmon a souvent joué des personnages sans concession dans ses rôles. À la fin des années 1990, Harmon a établi un personnage intransigeant dans Chicago Hope. Après Chicago Hope, Harmon a interprété un personnage encore moins respectueux des règles et des normes en tant qu’agent spécial responsable de l’équipe de réponse aux cas majeurs au siège du NCIS. En tant qu’agent et chef d’équipe, Leroy Jethro Gibbs ne respectait pas les règles à la lettre.

Alors que Harmon a souvent joué un certain type de personnage, son premier rôle depuis NCIS va mettre à l’épreuve les préconceptions sur qui est Harmon à l’écran. L’acteur reprendra son rôle de Ryan aux côtés de Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan pour la production de reprise de Freaky Friday 2.

On en pense quoi ?

Mark Harmon, avec sa capacité à interpréter des personnages sans concession, a marqué l’histoire de la télévision. Il a non seulement ouvert la voie à l’usage de la vulgarité dans les programmes télévisés scénarisés, mais il a aussi su évoluer et s’adapter à des rôles différents, prouvant ainsi son talent et sa polyvalence. Il sera intéressant de voir comment il incarne son personnage dans son prochain projet, Freaky Friday 2.