Ces séries similaires à The Couple Next Door

En attendant le lancement de la deuxième saison de The Couple Next Door, découvrez ces trois séries télévisées captivantes du même genre que vous pouvez visionner en streaming.

Tl;dr Le thriller érotique The Couple Next Door a fait ses débuts aux États-Unis.

La série met en scène un adultère qui détruit deux couples.

De nombreuses séries similaires sont recommandées.

The Couple Next Door sur Starz

Après une première diffusion réussie au Royaume-Uni en novembre 2023, le thriller érotique The Couple Next Door a enfin fait ses débuts sur les écrans américains le mois dernier, grâce à Starz. Ce drame psychologique, basé sur une série télévisée néerlandaise de 2014, met en scène Eleanor Tomlinson et Alfred Enoch, interprétant un couple qui emménage dans une nouvelle maison et se lie d’amitié avec le couple voisin, joué par Sam Heughan et Jessica De Gouw.

Un adultère qui bouleverse tout

Cependant, une affaire extraconjugale menace rapidement de détruire les relations – et les vies – des deux couples. La saison 1 vient de se terminer sur Starz, et en attendant l’arrivée de la saison 2 déjà annoncée, voici quelques autres séries similaires à The Couple Next Door dans lesquelles vous pouvez vous plonger.

Les séries similaires à découvrir

Tout d’abord, You, une série dans laquelle Penn Badgley, loin de son rôle de Dan Humphrey dans « Gossip Girl », incarne Joe Goldberg, un homme charmant qui a tendance à devenir un peu trop intense dans ses relations amoureuses, au point de tuer régulièrement des personnes. Après avoir débuté sur Lifetime, la série a déménagé sur Netflix et a rapidement trouvé un public plus large.

Ensuite, Desperate Housewives, qui, comme The Couple Next Door, révèle le côté sombre d’un quartier suburbain typique à travers les yeux des femmes au foyer dont les vies apparemment parfaites sont en réalité un peu plus compliquées.

Enfin, Apple Tree Yard, une mini-série de la BBC basée sur un roman de Louise Doughty, qui partage de nombreuses similitudes avec The Couple Next Door. Elle met en scène Emily Watson dans le rôle d’Yvonne Carmichael, une femme qui semble mener une vie parfaite mais qui a un secret – un secret sexy – qu’elle n’est pas particulièrement douée pour garder.