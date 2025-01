You saison 5 : un premier aperçu, une date de sortie et un voyage nostalgique

Le premier aperçu de la saison 5 de You dévoile non seulement la date de sortie de la dernière saison de l'émission sur Netflix, mais nous invite également à un voyage nostalgique à travers les moments marquants de la série.

Tl;dr La saison 5 de « You » sortira le 24 avril 2025.

Joe et Kate tentent de démarrer une nouvelle vie à New York.

La saison finale compte 10 épisodes avec de nouveaux membres de la distribution.

L’attente est terminée : « You » annonce sa dernière saison

Le suspense est enfin levé. Le premier teaser de la saison 5 de « You » est arrivé, révélant la date de sortie de la dernière saison de la série phare de Netflix.

Un nouveau départ pour Joe et Kate

La nouvelle saison, qui sera disponible le 24 avril 2025, suivra les aventures de Joe Goldberg (Penn Badgley) et Kate (Charlotte Ritchie) qui tentent de démarrer une nouvelle vie à New York, après le dénouement violent de la saison 4 à Londres.

Un retour aux sources

« Hello, you. Do you remember me? ‘Cause I remember you« , déclare Joe dans le teaser, déambulant dans les rues de New York. Les images de Beck (Elizabeth Lail), Love (Victoria Pedretti), Marianne (Tati Gabrielle), et Kate défilent, illustrant les nombreuses identités, villes et amours que Joe a traversées.

Les mains ensanglantées de Joe, ses courses effrénées à travers les bois dans la saison 4 et d’autres rencontres violentes du passé sont évoquées. « Complications« , ajoute Joe, « Mais tout cela m’a mené ici, là où je devais toujours être. Et la seule constante, la seule chose qui a toujours été là pour moi, c’est vous« .

De nouveaux visages pour la saison finale

La saison finale, qui comprendra 10 épisodes, accueillera de nouveaux membres au casting, dont Anna Camp de « True Blood » et Madeline Brewer de « The Handmaid’s Tale ».

« You » saison 5 arrivera sur Netflix le 24 avril.