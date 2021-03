Ces ruches imprimées en 3D pourraient aider à sauver les abeilles

L'Homme n'est actuellement pas tendre avec son environnement, c'est le moins que l'on puisse dire. De nombreuses espèces disparaissent chaque année. Certaines sont grandement menacées. Les technologies modernes peuvent aider.

L’Homme est responsable de la disparition de nombreuses espèces, animales comme végétales. Et parfois, la disparition d’une espèce animale peut avoir de très fâcheuses conséquences sur le monde végétal. C’est le cas, par exemple, des abeilles. Celles-ci nous offrent le miel, certes, mais sans elles, c’est tout un écosystème qui disparaîtra. Des technologies modernes comme l’impression 3D peuvent aider. C’est le cas avec le projet HIIVE.

HIIVE, une ruche imprimée en 3D très prometteuse

Nous associons le plus souvent les abeilles à la production de miel mais saviez-vous que les abeilles sont extrêmement importantes dans tout notre écosystème ? En effet, outre leur capacité de production de ce nectar doré, les abeilles jouent aussi un grand rôle dans la pollinisation de nos fleurs et autres plantes, participant grandement à maintenir le cycle de la vie.

Saviez-vous par ailleurs que les abeilles sont face à une crise sans précédent, leurs populations ayant très largement diminué ces dernières décennies ? Ainsi, en Europe, une diminution de la population des abeilles de 20 % a été constatée depuis les années 1950. Grâce aux travaux de HIIVE, cette ruche imprimée en 3D a pu voir le jour. Et cette dernière pourrait être très intéressante pour les abeilles par rapport aux autres fabriquées par l’Homme.

Son design très naturel offre même de meilleures conditions de vie aux abeilles

Selon ses créateurs, le design de cette ruche a été pensé pour mieux isoler l’intérieur, ce qui signifie que l’habitat maintient mieux la température intérieure, tant durant l’hiver que l’été. Cette meilleure isolation aide ainsi les abeilles à survivre. Elles ont moins besoin de dépenser d’énergie pour maintenir leur température corporelle. Et l’ensemble a été conçu pour sembler le plus naturel possible.

Le design de la ruche HIIVE est l’un des projets les plus prometteurs du programme Forward AM Innovation Awards, qui a été lancé par Sculpteo et BASF il y a quelques mois. Ces prix visent à récompenser les meilleures idées d’impression 3D pour construire un monde meilleur. HIIVE n’est que l’un des nombreux projets présélectionnés.

Il y aura un grand prix de 185 000 € pour le vainqueur. Les finalistes seront annoncés le 28 avril prochain et le grand gagnant de cette compétition d’idées sera annoncé en juin.