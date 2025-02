Ces personnages de Star Wars que vous ne reverrez pas de sitôt

Découvrez cinq personnages méconnus de la franchise Star Wars.

Dans l’univers de Star Wars, aucune création de Lucasfilm ne semble être hors de portée pour les médias modernes. Cela est illustré par le fait que Jeremy Allen White prêtera sa voix à Rotta the Hutt dans The Mandalorian & The Grogu prévu pour 2026, et que le personnage d’Embo, tiré de Star Wars: The Clone Wars, sera l’antagoniste principal. Cependant, certains personnages plus obscurs ont été absents des médias modernes de Star Wars et cela ne semble pas près de changer.

Même si le petit Hutt autrefois surnommé « Stinky » est sur le point de devenir une star de blockbuster estival, ne vous attendez pas à voir ces cinq personnages de Star Wars apparaître soudainement dans une nouvelle série Disney+ ou un film en salle.

La période entre Star Wars: Return of the Jedi et Star Wars: The Phantom Menace a été une période étrange pour les médias Star Wars. Un des rares projets qui a vu le jour à cette époque était le dessin animé Star Wars: Droids, mettant en scène C-3PO et R2-D2. Un personnage original important de cette série était Jann Tosh, qui a brièvement possédé les principaux personnages droïdes de l’émission. Malgré une forte présence dans la ligne de jouets Droids à l’époque, Jann Tosh est tombé dans l’obscurité ces dernières décennies.

La chasseuse de primes culte Aurra Sing a eu son petit mais fidèle fanbase pendant des années, surtout après son apparition caméo dans The Phantom Menace. Malheureusement, le film de 2018, Solo: A Star Wars Story, a confirmé la mort de ce personnage, empêchant ainsi toute expansion future de sa base de fans dans les nouveaux médias Star Wars. Aurra Sing est morte, vive Aurra Sing.