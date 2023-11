Ces lunettes à sonar pourraient révolutionner le suivi corporel en réalité virtuelle

L'équipe de l'université de Cornell à qui l'on doit cette technique affirme que le sonar est plus efficace et respecte davantage la vie privée que les caméras. Cela vous intrigue-t-il aussi ?

Tl;dr Des chercheurs de l’Université Cornell ont développé un wearable sonar.

Le sonar est plus efficace que les caméras pour le suivi corporel.

PoseSonic peut estimer des poses en 3D à neuf points différents.

Le sonar pourrait améliorer le suivi de la santé et la réalité virtuelle.

Un sonar portable innovant de l’Université de Cornell

Dans une avancée technologique majeure, l’équipe de recherche de l’Université Cornell a présenté PoseSonic, un système sonar au style de chauve-souris intégré à une paire de lunettes ordinaire. Ce système unique vise à améliorer le suivi du haut du corps dans la réalité virtuelle et d’autres applications.

Son efficacité comparée aux caméras

La principale force de PoseSonic réside dans son efficacité énergétique. Selon le Cornell Chronicle, le sonar serait bien plus efficient en termes de consommation d’énergie par rapport aux caméras. De plus, il élimine les risques de confidentialité liés aux caméras face à l’utilisateur.

Les capacités de PoseSonic

PoseSonic utilise deux paires de microphones et de haut-parleurs pour envoyer et recevoir des signaux acoustiques. Grâce à leur modèle d’apprentissage profond, il peut estimer les poses 3D aux épaules, coudes, poignets, hanches et nez lorsque ces signaux se réfléchissent sur le haut du corps. « Nous utilisons moins d’instrumentation sur le corps, ce qui est plus pratique, et les performances de la batterie sont nettement meilleures pour une utilisation quotidienne », a déclaré Cheng Zhang, l’auteur principal.

Applications potentielles de la technologie sonar

En dehors de l’amélioration potentielle de l’utilisation en réalité virtuelle, le sonar pourrait révolutionner le suivi de la santé en capturant davantage d’informations sur les mouvements du corps de manière détaillée.