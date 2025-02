Ces films et séries Marvel à voir absolument avant Captain America: Brave New World

Avant de vous plonger dans Captain America: Brave New World, découvrez cinq films et séries Marvel incontournables à voir absolument pour une expérience cinématographique complète.

Tl;dr Le MCU, avec ses 50 films et séries, peut sembler déroutant.

Le nouveau film Captain America: Brave New World comporte plusieurs personnages du MCU.

Cinq films et séries du MCU sont à voir avant de découvrir Captain America: Brave New World.

Le casse-tête du MCU de Marvel

Il faut l’admettre : suivre l’évolution du Marvel Cinematic Universe peut parfois s’apparenter à une tâche ardue. Avec plus de 15 ans d’existence et près de 50 films et séries à son actif, le MCU s’est transformé en une véritable tapisserie de récits et de personnages entrelacés aux histoires longues et complexes. Mais alors, comment appréhender le dernier-né du MCU, Captain America: Brave New World, qui sortira en salles le 14 février 2025 ?

Un univers à (re)découvrir

Les bandes-annonces du film laissent entrevoir un thriller conspirationniste relativement autonome. Cependant, même si l’intrigue de « Brave New World » demeure accessible, elle met toujours en scène des personnages liés à la vaste saga en cours du MCU, s’appuyant sur des éléments narratifs établis dans les précédents films et séries.

Pour se familiariser avec les personnages et les intrigues essentiels du MCU, voici cinq films et séries à voir avant de découvrir Captain America: Brave New World.

The Incredible Hulk

Le deuxième film du MCU est devenu un détour semi-oublié, en grande partie à cause du départ de la star Edward Norton. Trois personnages de ce film jouent des rôles importants dans « Brave New World ».

Captain America: The Winter Soldier

Anthony Mackie, introduit dans le deuxième film Captain America, est plus qu’un simple acolyte. Il devient un pilier de l’équipe du Capitaine America et sa présence charismatique le positionne comme un futur acteur majeur du MCU.

Captain America: Civil War

Malgré son allure de thriller conspirationniste, le troisième film Captain America est un véritable spectacle du MCU avec la participation de nombreux personnages principaux. Le film marque un tournant crucial dans la narration du MCU.

The Falcon and the Winter Soldier

Malgré un scénario un peu brouillon, la série est une vitrine solide pour Sam Wilson, enfin en personnage principal. Plusieurs éléments introduits ici seront repris dans « Brave New World ».

Black Widow

L’organisation russe qui a formé et endoctriné Natasha Romanoff joue un rôle vital dans le passé de Ruth Bat-Seraph, un nouveau personnage de « Brave New World ».