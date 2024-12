Ces épisodes interdits de South Park sont introuvables sur Max

Depuis sa création, la série animée South Park n’a cessé de choquer avec son humour noir et ses prises de position audacieuses, mais certains épisodes sont devenus de véritables objets de controverse.

Tl;dr South Park a interdit cinq épisodes sur Max en raison de leur traitement controversé de la religion, notamment la représentation de Muhammad.

Les épisodes Super Best Friends, Cartoon Wars et 200 ont choqué par leurs critiques de la censure et de la violence religieuse.

South Park continue de provoquer des débats sur la liberté d’expression et la satire, souvent au prix de la censure.

L’incarnation de la polémique religieuse

Diffusé en 2001, l’épisode Super Best Friends mettait en scène une rencontre improbable entre des figures religieuses, dont le prophète Muhammad. L’épisode se concentre sur un groupe de super-héros inspirés des grandes religions, mais c’est la représentation de Muhammad qui a entraîné la censure. En raison de la sensibilité musulmane vis-à-vis de l’image du prophète, cet épisode a été retiré des plateformes de streaming. Bien qu’il ait été peu critiqué lors de sa première diffusion, il est devenu un point de friction dans le climat de tension autour de la liberté d’expression et de la religion.

La satire de la censure et de la violence

L’épisode Cartoon Wars, Part I critique la manière dont les médias abordent la question de la représentation de Muhammad après la publication des caricatures dans le journal danois Jyllands-Posten. L’épisode raconte comment la ville de South Park devient paranoïaque face à la diffusion d’une image de Muhammad dans Family Guy, avec une comédie mordante sur le politiquement correct. Malgré la tension et les débats sur la liberté d’expression, cet épisode met en lumière la frustration de Trey Parker et Matt Stone concernant le traitement inégal des religions par les médias. Cette œuvre a été bannie en raison de sa représentation de la figure religieuse islamique, toujours jugée trop controversée.

Le combat contre l’hypocrisie médiatique

Dans l’épisode Cartoon Wars, Part II, la satire se poursuit et devient plus incisive, critiquant non seulement la censure mais aussi l’ironie des productions télévisées. L’épisode se moque de la série Family Guy, qu’ils accusent de manquer de créativité en s’appuyant sur des références pop culture sans véritable profondeur. Mais c’est encore la question de la représentation de Muhammad qui domine la polémique, alors que l’épisode se termine sur un affrontement entre Cartman et les manchots responsables de la série. Cette critique de l’industrie du divertissement, et la manière dont elle utilise des symboles religieux à des fins commerciales, est une des raisons de l’interdiction de cet épisode.

Le point culminant de la censure et de l’absurde

Les épisodes 200 et 201, diffusés en 2010, marquent un tournant dans la critique de South Park envers la censure. L’épisode 200 voit une horde de célébrités s’attaquer à la ville de South Park pour des moqueries incessantes, demandant une rencontre avec Muhammad. Ce qui choque encore plus, c’est la scène où Muhammad apparaît, mais caché par un flou artistique, ce qui provoque l’ire des censeurs. 201, le suivant, ne fait qu’intensifier cette critique en mettant en avant la violence et la peur comme instruments de pouvoir, avec une scène censurée de manière totale. Ces deux épisodes n’ont jamais été diffusés à nouveau en raison de leur sujet brûlant et de l’ampleur de la polémique qu’ils ont générée.