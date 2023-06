Ces appareils Apple n’auront plus droit aux mises à jour logicielles

Avec l'annonce de nouvelles versions majeures de ses OS, Apple met aussi à la retraite un certain nombre de ses appareils. Voici la liste complète.

La Worldwide Developers Conference (WWDC) d’Apple a permis au géant américain de faire un tas d’annonces en ce qui concerne les fonctionnalités logicielles à venir sur ses différentes gammes de produits. Malheureusement, comme chaque année, tous les iPhone, iPad et Mac n’auront pas droit à ces nouveautés. Plusieurs modèles d’iPhone, iPad et Mac très populaires ont été laissés sur le bas côté par la marque à la pomme et ne pourront en profiter. Voici la liste complète des appareils qui ne recevront pas la mise à jour majeure cet automne.

iOS 17

Trois modèles d’iPhone ont été retirés de la liste des smartphones privés d’iOS 17. Il s’agit des :

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

Si vous avez l’un de ces appareils, vous pouvez continuer d’utiliser iOS 16 comme à l’accoutumée ou préparer une mise à niveau cet automne. À noter, la firme de Cupertino continuera de publier des mises à jour de sécurité critiques pour ces appareils, leur permettant de rester utilisables sans risque, mais si vous voulez avoir les toutes dernières fonctionnalités en date annoncées par Apple durant sa WWDC 2023, il vous faudra investir dans un modèle plus récent.

Si vous n’êtes pas sûr(e) du modèle qui est le vôtre, rendez-vous dans les Réglages > Général > À propos.

watchOS 10

Tous les modèles d’Apple Watch qui ont eu droit à watchOS 9 auront droit à watchOS 10, mais Apple a rendu obligatoire le fait d’avoir un iPhone sous iOS 17 pour pouvoir mettre à jour vers watchOS 10. Autrement dit, si vous avez un iPhone qui n’a pas droit à iOS 17, vous serez aussi coincé(e) sur watchOS 9.

macOS 14 Sonoma

Alors qu’Apple accélère la transition vers les puces Apple Silicon, le lent exode des Intel Mac continue. macOS 14 Sonoma ne sera pas disponible sur les Mac suivants :

MacBook Pro (2017)

MacBook (2017)

iMac (2017)

Si vous avez un Mac Intel, vous devriez penser à investir dans une machine avec puce Apple Silicon si vous souhaitez avoir les dernières versions logicielles. Très bientôt, tous les Mac Intel n’auront plus droit aux mises à jour logicielles. Pour savoir quel Mac vous avez, cliquez sur le logo Apple, puis À propos de ce Mac.

iPadOS 17

Les iPad suivants n’auront pas droit à iPadOS 17 :

iPad Pro (1ʳᵉ génération)

iPad (5ᵉ génération)

Vous pouvez vérifier le modèle de votre iPad en allant dans Réglages > Général > À propos.