Ce que nous savons jusqu’à présent sur le MacBook Air M4 d’Apple

Voici toutes les informations que nous avons recueillies jusqu'à présent sur le nouveau MacBook Air M4 d'Apple.

Tl;dr Apple pourrait lancer des MacBook Air M4 en 2025.

La conception resterait similaire, la principale nouveauté serait la puce M4.

Les performances et l’autonomie pourraient être améliorées par rapport aux modèles M3.

Les MacBook Air M4 : une éventuelle réalité en 2025

Alors que les MacBook Air M3 ont été dévoilés en mars 2024, le géant Apple pourrait bien nous surprendre avec la sortie des MacBook Air M4 dès le début de l’année 2025. Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite à ce sujet, les rumeurs sont de plus en plus insistantes et laissent présager l’arrivée imminente de ces nouveaux modèles.

Une conception inchangée, une puce M4 en plus

Les futurs MacBook Air M4 devraient, selon toute vraisemblance, conserver le même design que les modèles actuels. La vraie nouveauté réside en fait dans l’intégration de la puce M4. Selon Mark Gurman, reporter de Bloomberg et spécialiste des produits Apple, « Apple devrait lancer les MacBook Air M4 au premier trimestre de 2025 ». Les nouveaux MacBook Air, aux numéros de modèle J713 et J714, pourraient ainsi voir le jour entre janvier et mars 2025.

Des performances et une autonomie en hausse ?

La puce M4, déjà présente dans l’iPad Pro M4 et le MacBook Pro 14 pouces M4, pourrait bien faire des merveilles dans ces nouveaux MacBook Air. Dotée d’un CPU à 10 cœurs, d’un GPU à 10 cœurs et d’un moteur neuronal capable d’atteindre 38 TOPS (billions d’opérations par seconde) de performance IA, cette puce promet une performance accrue.

Quant à l’autonomie, le MacBook Pro M4 a duré 18 heures et 31 minutes lors de nos tests. Bien que les MacBook Air aient des batteries plus petites, nous attendons une autonomie plus longue que celle des MacBook Air M3, qui étaient un peu plus de 15 heures. Il est donc possible que les MacBook Air M4 puissent atteindre près de 16 heures d’autonomie.

Une annonce à prendre avec des pincettes

Bien sûr, sans confirmation officielle de la part d’Apple, toutes ces informations restent au stade de la rumeur. Il est donc nécessaire de les aborder avec une certaine prudence. Cependant, il est fort probable que nous verrons des MacBook Air équipés de la puce M4 avant l’été 2025. Restez à l’écoute pour plus d’informations !