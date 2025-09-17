Ce qu’Amazon prépare pour son événement Devices & Services 2025 : date, horaires et annonces attendues

Amazon s'apprête à dévoiler ses dernières nouveautés lors de son événement annuel Device & Services 2025. La date, l'heure et les principaux produits attendus suscitent déjà l'intérêt, alors que la firme promet d'importantes annonces technologiques.

Amazon prépare sa rentrée : un événement très attendu à New York

À l’approche de l’automne, Amazon se prépare à dévoiler ses dernières nouveautés lors de son grand rendez-vous annuel consacré aux Devices & Services. L’événement, annoncé pour le 30 septembre prochain à New York, devrait marquer le retour en force du géant américain sur la scène du matériel connecté. Cette année, la présence remarquée de Panos Panay, vice-président senior, attise encore davantage la curiosité.

Après deux années sans grande annonce matérielle, la marque semble vouloir frapper fort. Traditionnellement organisé à cette période, ce rendez-vous est l’occasion pour Amazon de présenter ses nouveaux Echo Show, mais aussi les dernières innovations issues de ses filiales comme Blink, Ring ou encore eero. Une chose est sûre : le renouvellement d’une gamme vieillissante s’impose, plusieurs modèles phares n’ayant pas connu de mise à jour significative depuis 2021 ou 2023.

Alexa+ : vers une démocratisation et des fonctionnalités enrichies ?

L’une des annonces majeures attendues concerne l’assistant vocal maison. Dévoilé en février dernier, Alexa+, doté d’intelligence artificielle avancée, avait déjà impressionné par ses routines domotiques et ses interactions plus naturelles. Si la version test a séduit quelques early adopters dès avril, tout porte à croire que l’ouverture au grand public sera officialisée fin septembre.

La question reste entière concernant les nouvelles capacités qui pourraient accompagner ce déploiement. Jusqu’ici limitée à une poignée de partenaires comme Uber, OpenTable ou Ticketmaster, l’intégration élargie à d’autres services tiers est vivement anticipée. On peut également s’attendre à une optimisation technique : des enceintes plus puissantes permettant à Alexa+ d’effectuer davantage d’actions en local plutôt que dans le cloud.

L’avenir du hardware chez Amazon : écrans, lunettes et concurrence aiguisée

Outre les enceintes et écrans connectés, les attentes portent aussi sur une possible mise à jour des célèbres Echo Frames. Depuis leur dernière révision en 2023, le marché a vu émerger de nouveaux concurrents puissants comme les Ray-Ban Meta de Meta, intégrant caméras et IA embarquée. Une absence d’innovation côté Amazon sur ce créneau serait difficilement pardonnable.

Il faut dire que la concurrence ne faiblit pas : entre les annonces attendues d’Apple, de Google, voire une nouvelle génération de lunettes Meta dévoilée dans la foulée, chaque acteur cherche sa formule idéale pour intégrer efficacement l’IA dans nos objets quotidiens.

Nouvelles perspectives et enjeux pour Amazon

Alors que tous les regards se tournent vers New York et ce prochain grand rendez-vous technologique — qui ne sera pas retransmis en direct, mais fera l’objet d’un suivi minute par minute — il plane un parfum d’attente mêlé d’incertitude : quelle direction prendra réellement la gamme hardware d’Amazon ? La réponse devrait tomber dans quelques semaines seulement…