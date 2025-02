Ce personnage de Young Sheldon qui ne devait apparaître que dans un seul épisode

L'histoire surprenante du personnage de Young Sheldon qui ne devait initialement apparaître que dans un seul épisode.

Tl;dr Emily Osment, initialement invitée pour un épisode de « Young Sheldon », est devenue un personnage régulier.

Emily Osment a joué un rôle clé dans l’expansion de l’univers « Big Bang Theory ».

Elle a exprimé sa gratitude envers Chuck Lorre pour la création de rôles forts pour les femmes.

Emily Osment, une révélation inattendue dans « Young Sheldon »

Emily Osment, qui avait initialement été castée pour une apparition unique dans le spin-off de « The Big Bang Theory », « Young Sheldon », a finalement pris une place plus importante qu’elle ne l’aurait imaginé. Son personnage, Mandy McAllister, a d’abord été présenté dans la cinquième saison comme un intérêt romantique passager pour Georgie Cooper, incarné par Montana Jordan. Cependant, les créateurs de la série ont rapidement été séduits par l’actrice, lui ouvrant la voie à un rôle plus conséquent.

Une opportunité qui se transforme en rôle régulier

Selon les dires d’Emily Osment lors d’une conversation avec People, elle a été surprise lorsqu’elle a appris que les créateurs de « Young Sheldon » la rappelaient pour un autre épisode, après sa première apparition. « On m’avait juste demandé de faire une apparition. C’était mon contrat. C’était un épisode, puis ils m’ont rappelée pour deux autres, puis pour sept autres. Ensuite, ils m’ont engagée comme actrice régulière. »

Ce choix s’est avéré judicieux, puisque l’implication d’Emily Osment a conduit les créateurs Chuck Lorre, Steven Molaro et Steve Holland à concevoir une autre série à succès dans l’univers de « The Big Bang Theory », dans laquelle Emily Osment joue un rôle clé.

La reconnaissance d’Emily Osment envers Chuck Lorre

Après l’arrêt de « Young Sheldon », Emily Osment a repris son rôle de Mandy McAllister dans le spin-off « Georgie & Mandy’s First Marriage », qui retrace la vie du jeune couple en tant que parents et nouveaux mariés. Emily Osment, qui travaille avec Chuck Lorre depuis de nombreuses années, a tenu à exprimer sa gratitude envers ce dernier, soulignant son talent pour créer des rôles féminins forts dans une industrie où ils sont rares. « Je suis reconnaissante envers des personnes comme Chuck Lorre, avec qui je travaille depuis… 14 ans. Il écrit de merveilleuses histoires pour les femmes, ce qui est rare. »

Le succès de « Young Sheldon » et de « Georgie and Mandy’s First Marriage » a également inspiré la franchise à continuer de se développer. En 2024, trois acteurs de « The Big Bang Theory » reviendront pour un autre spin-off, centré sur certains des personnages secondaires les plus appréciés de la série. Cependant, il reste à voir si d’autres invités occasionnels connaîtront une trajectoire similaire à celle d’Emily Osment, qui s’est imposée comme une figure emblématique de la franchise.