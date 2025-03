Ce film méconnu inspiré des Dents de la Mer est à voir absolument

Un demi-siècle plus tard, il est temps de redécouvrir ce film sous-estimé, inspiré de "Jaws", qui mérite absolument votre attention.

Tl;dr Jaws, sorti en 1975, a influencé de nombreux films.

Des films comme Orca ont suivi le modèle de Jaws.

Jaws continue d’inspirer l’industrie cinématographique après 50 ans.

Le film Jaws : 50 ans d’influence dans l’industrie cinématographique

Considéré comme l’un des premiers blockbusters de l’histoire du cinéma, Jaws a marqué les esprits et continue d’influencer l’industrie cinématographique à ce jour, 50 ans après sa sortie.

Orca : dans les pas de Jaws

À l’instar de Jaws, plusieurs films ont tenté de capitaliser sur l’engouement du public pour les films de monstres, notamment le film de 1977 Orca. Ce film, mettant en scène Richard Harris et Charlotte Rampling, est une sorte de Moby Dick des temps modernes, avec un chasseur confronté à une orque vengeresse. Le film Orca a suivi le modèle de Jaws, en intégrant plusieurs éléments d’intrigue, tels que le thème de la vengeance et des motifs personnels pour les personnages principaux.

Le cinéma moderne et l’héritage de Jaws

De nombreux films récents continuent de s’inspirer de Jaws, preuve de son impact durable sur l’industrie cinématographique. Des films tels que Nope et Godzilla Minus One présentent des éléments rappelant Jaws, avec des monstres cachés pour la plupart, des personnages chassant ces monstres, et des scènes iconiques comme la poursuite en bateau.

Un jalon culturel qui perdure

Jaws n’est pas qu’un film, c’est un jalon culturel qui a marqué l’histoire du cinéma. Même après 50 ans, son influence se fait toujours sentir, que ce soit dans la structure narrative, dans la conception des personnages ou dans l’ambiance générale des films. Que ce soit Orca ou Nope, chaque film qui suit ses traces est un témoignage de l’influence durable de Jaws sur l’industrie cinématographique.