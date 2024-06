Ce film de Mark Wahlberg a discrètement revisité un western classique de John Wayne

Réalisé par John Singleton, Four Brothers est un film d'action où quatre frères adoptifs se réunissent pour venger le meurtre de leur mère, affrontant la criminalité et la corruption de Detroit. Porté par des performances intenses, le film explore les thèmes de la famille et de la justice.

Tl;dr Four Brothers de John Singleton est un remake de The Sons of Katie Elder de John Wayne.

Les deux films présentent des similitudes notables dans leur intrigue.

Four Brothers apporte des modifications clés par rapport à l’original.

Il existe d’autres exemples de remakes discrets de films de John Wayne.

Le remake discret d’un classique de John Wayne

Les cinéphiles avertis ont sans doute relevé une certaine familiarité entre le film d’action Four Brothers avec Mark Wahlberg, sorti au début des années 2000, et le western classique The Sons of Katie Elder de John Wayne, datant des années 1960. En effet, il s’agit d’un remake à peine voilé du célèbre western.

Des similitudes frappantes

Si l’on regarde de plus près, les similitudes entre les deux films sont frappantes. Dans les deux cas, l’intrigue tourne autour de quatre frères qui se réunissent après la mort de leur mère bien-aimée pour faire justice. De plus, le rôle de Mark Wahlberg dans Four Brothers reflète celui de John Wayne dans The Sons of Katie Elder, les deux acteurs incarnant l’aîné des frères.

Une réinterprétation moderne

Toutefois, Four Brothers n’est pas un simple copier-coller de l’original. Le film de John Singleton, regretté réalisateur, apporte plusieurs modifications clés à l’intrigue de The Sons of Katie Elder. Par exemple, le personnage de la mère défunte, Evelyn, est plus développé dans le remake, donnant plus de profondeur à l’histoire. De plus, la dynamique entre les frères est plus complexe et réaliste dans Four Brothers, rendant le film plus relatable pour le public contemporain.

Les remakes discrets de John Wayne

Il est intéressant de noter que Four Brothers n’est pas le seul exemple de remake discret d’un film de John Wayne. Par exemple, The Searchers a été réinterprété de nombreuses fois, avec des films comme Taxi Driver de Martin Scorsese ou Priest de Paul Bettany qui s’inspirent de son intrigue. Ainsi, même si John Wayne demeure une icône du cinéma, son héritage continue de vivre à travers ces remakes modernes.