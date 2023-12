Ce classique du jeu de zombies vieux de 10 ans se refait une beauté

Disponible en accès anticipé sur Steam depuis une décennie, Project Zomboid va bientôt bénéficier d'une refonte majeure, transformant complètement ce jeu d'horreur de survie aux zombies. Qu'attendez-vous des changements à venir ?

Tl;dr Le jeu d’horreur de survie Project Zomboid se prépare pour une refonte majeure.

La mise à jour de Project Zomboid sera la plus ambitieuse à ce jour, introduisant de nouvelles fonctionnalités et professions.

Un accès anticipé à la mise à jour est disponible en “stable release”.

La date de sortie officielle de la mise à jour n’a pas encore été annoncée.

Project Zomboid : une refonte majeure en préparation

Après une décennie de présence sur la plateforme de distribution numérique de jeux vidéo Steam, le jeu d’horreur de survie face aux zombies, Project Zomboid, s’apprête à subir une métamorphose. Même si les titres de zombies abondent, ce dernier se distingue par son approche profonde et réaliste du genre. Il offre une simulation captivante, à mi-chemin entre The Sims et 28 Days Later, malgré l’absence de graphismes HD.

Une mise à jour qui promet

Les développeurs du jeu, The Indie Stone, préparent ce qui sera la mise à jour la plus conséquente de l’histoire du titre. Baptisée Build 42, elle devrait modifier profondément l’expérience de jeu et attirer un nouveau public. Project Zomboid a su évoluer considérablement depuis sa sortie en Early Access en 2013, et cette prochaine mise à jour ne fera qu’amplifier cette tendance.

Build 42 : une mise à jour ambitieuse

La mise à jour Build 42 de Project Zomboid introduira de nouvelles professions, des armes inédites, davantage d’options de personnalisation des personnages et même des animaux. Ces nouvelles fonctionnalités permettront aux joueurs de prolonger la durée de leurs campagnes en exploitant davantage les ressources naturelles du jeu.

Accès anticipé à la mise à jour

Pour les plus impatients, il est possible d’accéder en avant-première au travail de l’équipe de développement. Une branche de test spéciale a été mise en place, permettant d’essayer les nouvelles fonctionnalités avant leur déploiement officiel. Mais attention, cette version n’est pas exempte de bugs et pourrait corrompre votre sauvegarde.