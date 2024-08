« Castlevania » débarque dans « Dead by Daylight » le 27 août !

Dans ce jeu, Dracula est le premier tueur capable de se métamorphoser.

Dead by Daylight accueille l’univers de Castlevania

Le célèbre slash’n’hide, Dead by Daylight, s’apprête à recevoir une nouvelle mise à jour particulièrement attendue. Le développeur Behaviour Interactive vient en effet d’annoncer l’arrivée prochaine d’un univers particulièrement populaire parmi les fans de jeux vidéo : Castlevania.

Dracula, un tueur aux multiples visages

Le nouveau chapitre promet d’enrichir l’expérience Dead by Daylight avec des personnages iconiques de la saga Castlevania. Ainsi, le joueur pourra incarner le célèbre vampire : Dracula. Ce dernier apporte une véritable nouveauté, en devenant le premier tueur capable de se métamorphoser.

En tant que vampire, il « traque sa proie, capable d’invoquer des flammes qui brûlent la chair et réduisent les os en cendres », selon le communiqué de Behaviour. En chauve-souris, il se déplace rapidement et silencieusement. Sous forme de loup, il est un chasseur implacable.

Trevor Belmont, un survivant rusé et solidaire

Du côté des survivants, c’est Trevor Belmont, chasseur de vampires chevronné, qui rejoint la partie. Au-delà de ses compétences individuelles, c’est surtout sa capacité à travailler en équipe et trouver des alliés qui pourra lui permettre de survivre dans The Fog.

Ce nouveau chapitre entre Dead by Daylight et Castlevania sera officiellement lancé le 27 août prochain. Les impatients peuvent néanmoins avoir un aperçu sur la version test publique de Steam dès maintenant.

En guise de conclusion, Behaviour Interactive réserve encore bien des surprises avec un chapitre original prévu pour décembre et l’annonce d’un jeu dérivé, The Casting of Frank Stone, une aventure narrative d’horreur prévue pour le 3 septembre prochain.