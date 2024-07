Le spin-off de « Dead by Daylight », « The Casting of Frank Stone », débarque le 3 septembre

Le mode tant attendu 2 contre 8 du jeu principal sera enfin disponible ce mois-ci.

Behaviour Interactive annonce la sortie du spin-off de Dead by Daylight

Après plusieurs mois d’attente et un travail acharné, Behaviour Interactive a révélé les dernières nouvelles concernant le très attendu spin-off de Dead by Daylight. Parmi ces informations, la date de sortie du spin-off The Casting of Frank Stone, développé par le studio de Until Dawn, Supermassive Games. Le 3 septembre marquera son arrivée sur PC, PlayStation et Xbox.

Une aventure narrative captivante

Chers amateurs du genre, « le jeu solo immersif de Dead by Daylight » adoptera un format d’aventure narrative, apporté par la réputation de Supermassive dans ses projets précédents. Le récit de ce jeu évoluera selon vos décisions, votre gestion des événements en temps réel et des énigmes. Le cœur de l’intrigue ? Des jeunes intrépides qui s’aventurent dans une aciérie abandonnée pour y tourner un film d’horreur, et qui y découvrent l’existence d’un tueur en série. Le temps pour dénouer ce cauchemar ? Entre cinq à sept heures de jeu.

Incarnation de Lara Croft à l’honneur

Et ce n’est pas tout ! La partie principale du jeu accueille désormais Lara Croft, disponible comme personnage de survivant. Le chapitre Tomb Raider est désormais en ligne. De plus, la possibilité de progression croisée sera enfin accessible à partir du 22 juillet, avec un compte Behaviour et une copie du jeu par plateforme.

Un nouveau mode de jeu en approche

À vos agendas : le 25 juillet verra également l’arrivée d’un mode de jeu temporaire, le 2 contre 8. Les fans impatients de plus d’action Dead by Daylight pourront s’affronter dans ce mode où deux tueurs feront face à huit survivants. Pour dynamiser l’action, les crochets et les avantages seront supprimés, et les survivants pourront essayer un nouveau système de classe. À noter que ce mode ne sera disponible que jusqu’au 8 août. Soyez prêts pour cette aventure palpitante !