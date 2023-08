Cassandro : le biopic d’un catcheur mexicain homosexuel

Gael García Bernal devient un luchador qui fait rayonner la communauté LGBTQ+ dans Cassandro.

Réalisé par Roger Ross Williams à partir d’un scénario de Ross Williams et David Teague, Cassandro est basé sur une histoire vraie et suit Saúl Armendáriz, un lutteur amateur gay d’El Paso, au Texas, qui accède à la célébrité internationale en créant un personnage nommé Cassandro, également connu sous le nom de “Liberace de la Lucha Libre”. À ses débuts, il luttait sous le nom d’El Topo jusqu’à ce qu’il rencontre un nouvel entraîneur, Sabrina, qui lui suggère de concourir en tant qu’exótico, une personne qui se bat en travesti.

Un trailer pour Cassandro

Cassandro sera diffusé le 22 septembre prochain sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Le casting est composé de Gael García Bernal dans le rôle de Saúl Armendáriz (Cassandro), Roberta Colindrez dans le rôle de Sabrina, Perla De La Rosa dans le rôle de Yocasta, Joaquín Cosío dans le rôle de Lorenzo, Raúl Castillo dans le rôle de Gerardo (El Comandante), El Hijo del Santo dans son propre rôle et Bad Bunny dans le rôle de Felipe.

À noter que la musique de Cassandro est signée Marcelo Zarvos. On y retrouve également des chansons de l’époque disco telles que “Call Me” de Blondie et “Yes Sir, I Can Boogie” de Baccara.