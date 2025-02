Cartoon Network a failli créer son propre univers ciné avec Ben 10

Il a presque été mis en place un univers cinématographique à la Cartoon Network grâce à la série Ben 10, qui aurait pu créer une interconnexion entre les différentes séries de la chaîne.

Tl;dr Ben 10 aurait pu avoir un univers partagé, semblable à celui de Marvel.

Les plans étaient trop ambitieux pour le réseau Cartoon Network.

L’audience a eu du mal à équilibrer les attentes lors des crossovers.

Un univers partagé pour Ben 10 : un projet trop ambitieux pour Cartoon Network

C’est une véritable révélation qui a été faite par Duncan Roleau, l’un des créateurs de Ben 10, lors d’une entrevue avec Cartoon Base. Le célèbre dessin animé de Cartoon Network aurait pu se développer dans un univers partagé, semblable à celui de l’univers cinématographique Marvel. Malheureusement, ce projet était trop grand pour le réseau.

L’ambition d’un univers partagé

Duncan Roleau, membre de l’équipe Man of Action qui a créé la série, a révélé que leur ambition était de créer un univers partagé pour Ben 10 avec de nouvelles séries comme Generator Rex. Malgré quelques crossovers réussis entre les différentes séries, l’ampleur de l’idée a été un défi pour Cartoon Network.

Les contraintes des crossovers

En plus de la taille du projet, les attentes du public en matière de crossovers ont été une autre difficulté. Les fans ont souvent des attentes élevées pour leurs personnages préférés, et équilibrer cela avec le respect de l’histoire et des caractéristiques de chaque personnage s’est avéré complexe. Le défi de créer un univers partagé s’est avéré encore plus grand.

Des crossovers réussis, malgré tout

Malgré ces défis, Ben 10 a connu des crossovers réussis avec d’autres séries de Cartoon Network. L’un des plus notables a été Ben 10/Generator Rex: Heroes United, qui a réuni Generator Rex et Ben 10: Ultimate Alien. Ce crossover a clairement montré que les deux séries existaient dans le même univers, malheureusement rien de plus n’a suivi.

En conclusion, bien que le projet d’un univers partagé pour Ben 10 n’ait pas abouti, il reste une idée intéressante, qui montre l’ambition et la créativité des créateurs de la série.