Ben 10 a failli être radicalement différent avec cette idée folle et psychédélique

L'idée originale pour la série d'animation Ben 10 était presque totalement différente.

Tl;dr Ben 10 aurait pu avoir un concept initial différent.

Le créateur de la série envisage une éventuelle reprise.

Une version plus adulte de Ben 10 est envisageable.

Un autre Ben 10 aurait pu voir le jour

La célèbre série animée Ben 10, diffusée sur Cartoon Network, aurait pu être totalement différente. Dans une récente interview avec Cartoon Base, le créateur de la série, Duncan Rouleau, a révélé que le concept initial de Ben 10 n’avait rien à voir avec la version finale que nous connaissons.

Un concept original « trippy »

Selon Rouleau, au lieu de transformer Ben Tennyson en différents extraterrestres grâce à l’Omnitrix, le concept original était que Ben échangerait sa place avec différentes versions de lui-même provenant d’autres réalités. Des versions de lui-même comme des vampires, des créatures amphibies, et bien d’autres possibilités étaient sur la table. Cependant, ce concept original a été jugé trop « trippy » et a donc été abandonné.

Des reprises et des réinventions

Toutefois, certaines de ces idées initiales ont trouvé leur chemin dans la série originale, avec les différents extraterrestres en lesquels Ben se transforme au fil des années et des franchises. Interrogé sur toutes les reprises et les différentes versions de Ben 10 qui ont vu le jour au fil des années, Rouleau ne semble pas regretter grand-chose. Il déclare : « Chaque itération a ses points positifs et ses aspects qui auraient pu être mieux faits. Nous ne regardons pas trop en arrière, mais plutôt vers où nous pouvons aller ensuite. »

Un futur pour Ben 10

Quant à l’avenir de la série, Rouleau n’exclut pas une éventuelle reprise, si le soutien des fans est au rendez-vous : « C’est un personnage qui mérite une autre émission. Continuez à montrer votre enthousiasme. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela se produise. »

De plus, l’idée d’une version plus adulte de Ben 10, qui évoluerait avec les fans de la série originale diffusée sur Cartoon Network, est également envisageable. Rouleau a mentionné cette possibilité : « C’est toujours sur la table, et comme la base de fans vieillit (et continue de regarder des animations), cela devient une réelle possibilité. » Il semble donc que le futur de Ben 10 pourrait être plus « trippy » que jamais.