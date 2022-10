Canva : les raccourcis clavier les plus utiles à connaître

Canva est une alternative très complète à PowerPoint et Google Slides. Voici les raccourcis clavier à connaître pour maîtriser le logiciel.

Préparer une présentation est une opération qui peut être difficile, mais savoir être engageant, instructif et drôle pendant que vous parlez est encore plus difficile. Vous pouvez vous tourner vers PowerPoint ou Google Slides, mais vous pourriez aussi envisager Canva, qui a fait le plein de nouvelles fonctionnalités dernièrement. Changer de logiciel n’est jamais simple, a fortiori si vous êtes pressé(e), mais si vous avez un peu de temps devant vous, vous devriez définitivement tester ces commandes pour savoir si elles conviennent pour le style de présentation que vous souhaitez donner.

Utiliser les raccourcis de commandes de Canva

Canva est une application de design graphique simple d’utilisation et vous pouvez utiliser des raccourcis clavier pour rendre le processus plus rapide. Voici les plus basiques :

L ajoute une ligne

R ajoute un rectangle

C ajoute un cercle

T ajoute une boîte de texte

Maj + Cmd + L aligne le texte à gauche

Maj + Cmd + C aligne le texte à droite

Maj + Cmd + H ancre le texte en haut de la boîte de texte

Maj + Cmd + B ancre le texte en bas de la boîte de texte

Maj + Cmd + M ancre le texte au milieu de la boîte de texte

Maj + Cmd ++ augmente la taille de la police d’un point

Maj + Cmd + – diminue la taille de la police d’un point

Vous connaissez probablement déjà les autres commandes existantes. Cmd + A sélectionne tous les éléments, Cmd + Z permet d’annuler la dernière action, les touches + et – permettent de zoomer et dézoomer. Vous pouvez déplacer des éléments en les sélectionnant puis en tapotant la flèche. Si vous relâchez la touche Maj, l’élément est déplacé de manière plus grossière.

D’autres commandes Canva plus avancées

Si vous voulez ramener un élément vers l’avant, sélectionnez-le et appuyez sur Cmd + ]. Vers l’arrière, appuyez sur Cmd + [. Pour envoyer tout à l’avant ou tout à l’arrière, appuyez sur Option et Cmd ainsi que le [ ou ] correspondant. Vous pouvez grouper des éléments en les sélectionnant et en appuyant sur Cmd + G et annuler ce groupe avec Maj + Cmd + G. Vous pouvez aussi déplacer plusieurs éléments en même temps sans les regrouper en en sélectionnant un, en maintenant la touche Maj et sélectionnant les autres.

Utiliser les raccourcis Canva pour les présentations

Ces commandes fonctionnent dans toutes les présentations Canva et vous ne devriez pas avoir de difficulté à les maîtriser dans la mesure où elles sont assez communes. Certaines, par contre, sont dédiées aux fonctionnalités de présentation et certaines sont vraiment sympathiques. Essayez-les après avoir lancé votre présentation :

Espace lance la lecture ou met en pause

Q va “shhh” votre public

Q va jouer un son roulement de tambour

C fera apparaître un explosion de confettis à l’écran

O fera apparaître une explosion de bulles à l’écran

B vient flouter la présentation

L’entreprise propose une infographie complète sur son site, au cas où vous auriez des difficultés à vous en souvenir. Sur les réseaux sociaux, certaines commandes sont mises en avant, comme les confettis. Regardez l’exemple sur le compte TikTok.