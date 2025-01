Canon entre dans le streaming mobile, mais laisse ses caméras de côté

Avec Live Switcher Mobile, Canon offre une solution de streaming simplifiée.

Tl;dr Canon a lancé l’application Live Switcher Mobile pour le streaming en direct, compatible uniquement avec les appareils iOS.

Elle permet de diffuser depuis plusieurs appareils mobiles, mais ne prend pas encore en charge les caméras Canon.

La version gratuite offre une qualité vidéo limitée à 720p et contient des publicités, tandis que l’abonnement payant améliore la qualité et supprime les publicités.

Une solution simple pour les débutants

La nouvelle application Live Switcher Mobile de Canon permet de connecter sans fil jusqu’à trois appareils mobiles, comme des iPhones et iPads, pour diffuser en direct. Actuellement disponible uniquement pour iOS (iPhone et iPad sous iOS 16 ou plus), elle ne prend pas en charge les appareils Android. Une des grandes particularités de cette application est qu’elle n’est pas encore compatible avec les caméras Canon, ce qui semble une omission étrange. Cependant, la marque a assuré qu’une mise à jour future permettrait d’ajouter cette fonctionnalité. Pour l’instant, elle semble être destinée à un public qui utilise des appareils mobiles, principalement les créateurs de contenu débutants.

Des fonctionnalités limitées dans la version gratuite

Bien que l’application soit gratuite, plusieurs limitations réduisent son attrait. La qualité vidéo est limitée à 720p, et les vidéos sont marquées d’un filigrane. De plus, l’interface de l’application peut être encombrée de publicités, bien que celles-ci ne soient pas visibles par les spectateurs du flux. Si l’on souhaite retirer les publicités et le filigrane, ainsi qu’améliorer la qualité vidéo à 1080p, un abonnement mensuel de 17,99 dollars (soit environ 215 dollars par an) est nécessaire. Cependant, l’application ne permet pas de diffuser en résolution supérieure à la HD, ce qui peut être un frein pour certains utilisateurs à la recherche de qualité 4K.

Gestion simple et automatisée des flux

L’application fonctionne avec un système simple où un appareil sert d’hôte et permet de gérer les transitions entre les différents flux vidéo. Jusqu’à deux autres appareils peuvent être connectés pour fournir des angles alternatifs ou des captures d’écran en direct. La bascule entre les flux peut être effectuée manuellement, mais il est également possible de programmer un changement automatique toutes les 8 à 20 secondes. Cette fonctionnalité facilite le processus pour les utilisateurs qui souhaitent un contrôle minimal tout en offrant un contenu varié et dynamique. De plus, l’application permet d’ajouter des superpositions de texte et d’images pour personnaliser le flux en direct.

Un choix facile pour les plateformes de streaming populaires

Live Switcher Mobile est compatible avec les principales plateformes de streaming, telles que YouTube, Facebook et d’autres plateformes RTMP. Toutefois, la fonction d’affichage des commentaires est limitée à YouTube et Facebook. Comparée à des alternatives comme OBS Studio, qui offrent une plus grande souplesse et des options de personnalisation, l’application de Canon apparaît plus simple à utiliser, notamment pour les créateurs de contenu débutants. Si l’application intègre bientôt la prise en charge des caméras Canon et éventuellement un support de la 4K, elle pourrait représenter une option intéressante pour les utilisateurs à la recherche d’une solution de streaming mobile compacte et accessible.