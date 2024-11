Canon révolutionne la création de contenus VR avec son nouvel objectif

Avec l'introduction de son nouvel objectif RF-S7.8mm F4 STM Dual, Canon fait un pas significatif vers l'accessibilité de la création de contenus VR.

Tl;dr Canon dévoile son objectif VR le plus abordable et le plus petit, le RF-S7.8mm F4 STM Dual.

Cet objectif est conçu pour les caméras APS-C et fonctionne uniquement avec l’EOS R7 de Canon pour le moment.

Les photos et vidéos capturées doivent être traitées par une application Canon ou un plugin Adobe, tous deux payants.

Une conception compacte et accessible

Le RF-S7.8mm F4 STM Dual est l’objectif spatial VR le plus petit et le moins cher proposé par Canon. Avec des dimensions similaires à celles d’un objectif classique, il est spécialement conçu pour permettre aux créateurs de produire facilement du contenu en 3D. Son prix de 449 dollars en fait une option attrayante pour ceux qui souhaitent entrer dans le monde de la réalité virtuelle sans un investissement majeur.

Compatibilité et spécifications techniques

Cet objectif de Canon est conçu pour les caméras au format APS-C, notamment le Canon EOS R7, qui se vend environ 1300 dollars pour le boîtier seul. Le coût total d’environ 1750 dollars pour l’ensemble de l’équipement le positionne comme une alternative compétitive face à d’autres options plus coûteuses sur le marché. Grâce à la résolution de 32,5 mégapixels de l’EOS R7, les utilisateurs peuvent s’attendre à une qualité d’image élevée, bien que la conception de l’objectif limite certaines distances de prise de vue.

Comparaison avec les modèles précédents

Le RF-S7.8mm F4 STM Dual se démarque de l’ancien RF5.2mm F2.8 L Dual Fisheye, qui, bien que proposant un champ de vision presque de 180 degrés, était plus encombrant et coûtait 2000 dollars. De plus, l’absence de mise au point automatique sur ce modèle le rendait moins pratique pour de nombreux utilisateurs. En revanche, le nouveau modèle offre une mise au point automatique et une ergonomie améliorée, rendant la capture d’images en 3D plus accessible et conviviale.

Traitement et formats de sortie

Pour visualiser les photos et vidéos capturées avec le RF-S7.8mm F4 STM Dual, les utilisateurs devront traiter leur contenu via l’application EOS VR Utility ou un plugin pour Adobe Premiere Pro, qui sont tous deux payants. Une fois le contenu traité, il peut être visionné sur des casques tels que le Meta Quest 3 ou l’Apple Vision Pro dans divers formats, notamment la vidéo 3D théâtrale et vidéo spatiale. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour les créateurs souhaitant explorer l’univers de la réalité virtuelle.