Cameron Diaz définit une règle pour continuer à tourner après Back in Action

Cameron Diaz établit une règle unique pour continuer à tourner des films après son grand retour sur le devant de la scène.

Tl;dr Cameron Diaz revient sur Netflix avec Jamie Foxx dans le film d’action-comédie « Back in Action ».

Cameron Diaz déclare qu’elle ne souhaite plus jouer dans des comédies romantiques, mais reste ouverte à d’autres projets cinématographiques.

Elle sera également à l’affiche de « Shrek 5 ».

Cameron Diaz : un retour remarqué sur les écrans

Après une éclipse de 11 ans, la célèbre actrice Cameron Diaz fait un retour fracassant sur la plateforme Netflix, aux côtés de Jamie Foxx, dans le film d’espionnage et d’action, intitulé « Back in Action ». L’histoire met en scène ce duo complice, interprétant des parents dévoués, anciens agents de la CIA, qui sont contraints de reprendre du service lorsque leurs anciens ennemis refont surface, perturbant leur paisible vie familiale.

Pour Cameron Diaz, les scènes de combat bien chorégraphiées ne sont pas une nouveauté. Elle a en effet brillé dans les films « Charlie’s Angels » en 2000 et 2003, et a partagé l’affiche avec Tom Cruise dans l’aventure mouvementée « Knight and Day » en 2010.

De nouvelles orientations pour Cameron Diaz ?

Maintenant qu’elle est de retour sur les plateaux après une longue absence, verrons-nous plus de Cameron Diaz à l’écran à l’avenir ? Plus précisément, sa carrière prendra-t-elle une nouvelle direction ? Dans une interview accordée à Empire, Cameron Diaz a été très claire sur le sujet : « Plus de comédies romantiques, seulement des comédies de maman ».

Malgré le succès de « Back in Action » sur Netflix, Cameron Diaz reste incertaine quant à la prolongation de son retour devant la caméra. « Si je le dis, alors cela devient une réalité. Je me réserve le droit de refuser de faire un film à l’avenir, et je me réserve le droit de dire oui si j’en ai envie, » a expliqué Cameron Diaz. « Je ne définis rien. Je suis simplement ouverte à tout ce qui a du sens pour moi et ma famille à un moment donné. »

Un retour salué par la critique

Le réalisateur Seth Gordon a été impressionné par le professionnalisme et le talent de Cameron Diaz lors du tournage de « Back in Action ». Selon lui, l’actrice a apporté son A-game au projet, particulièrement lors d’une scène clé. « Elle est toujours à 100% présente, » a assuré Gordon. « Elle a toujours ce qu’il faut. Nous avons tous été surpris par son talent. Nous sommes tous ravis qu’elle soit de retour. »

Le seul autre projet confirmé pour Cameron Diaz est « Shrek 5 », qui la réunira avec ses complices de longue date en matière de doublage, Mike Myers, Eddie Murphy et Antonio Banderas. Espérons que son éloignement de la caméra ne sera pas aussi long cette fois.