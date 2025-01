Ces films similaires à Back in Action

Après avoir visionné Back in Action sur Netflix, découvrez cinq films similaires à ne pas manquer en streaming.

Des alternatives à Back in Action

Le film d’action à succès de cette année sur la plateforme de streaming Netflix, Back in Action, est une merveilleuse fusion d’espionnage et de drame familial. Cameron Diaz et Jamie Foxx, incarnant respectivement Emily et Matt, d’anciens agents de la CIA, offrent une performance remarquable en se retrouvant mêlés à un complot d’espionnage et de vengeance qui implique malheureusement leurs enfants. Le film est un cocktail d’action, de drame familial, de tension et d’humour.

Si vous avez aimé Back in Action et que vous êtes à la recherche de films similaires, voici une sélection de cinq films qui pourraient vous intéresser.

Knight and Day

Fan de Cameron Diaz ? « Knight and Day » est un autre film d’espionnage avec une touche romantique. Diaz y joue June, qui se retrouve mêlée à l’intrigue d’espionnage de Roy Miller, incarné par Tom Cruise. Ce film, avec une note comique plus prononcée que « Back in Action », est parfait pour ceux qui recherchent une intrigue moins sérieuse.

Mr. and Mrs. Smith

Lorsqu’on parle de films d’espionnage en couple, « Mr. and Mrs. Smith » vient souvent à l’esprit. Ce film culte met en scène Jane Smith (Angelina Jolie) et John Smith (Brad Pitt), deux espions secrets travaillant pour des agences rivales, sans que l’autre ne soit au courant. Malgré son côté invraisemblable, ce film reste un divertissement captivant.

Spy Kids

Si vous recherchez une option plus familiale, la franchise « Spy Kids » est un choix nostalgique. Comme dans « Back in Action », les enfants Cortez découvrent que leurs parents sont des espions, mais cette fois-ci, ils doivent sauver la journée. Malgré des graphismes qui ont mal vieilli et une intrigue un peu maladroite, « Spy Kids » reste un choix divertissant pour toute la famille.

The Joneses

« The Joneses » offre une perspective différente sur l’intrigue familiale secrète. Dans ce film, une famille prétend être une famille suburbaine ordinaire pour vendre des produits aux locaux. Malgré l’absence d’action, ce film offre une réflexion intéressante sur la société de consommation.

Argylle

Enfin, « Argylle » est une satire de film d’espionnage où Elly (Bryce Dallas Howard) découvre son propre passé d’espion après avoir écrit un livre populaire. Bien que ce film ne soit pas pour tout le monde, il offre une touche unique au genre de l’espionnage.

Quelle que soit votre préférence, ces films offrent une variété d’intrigues et de personnages captivants qui sauront vous divertir et vous tenir en haleine.