Cameron Diaz domine Netflix avec son premier film en 11 ans

La comédienne américaine Cameron Diaz fait un retour triomphant avec un film qui fait fureur sur Netflix.

Le retour de Cameron Diaz à Hollywood

Après une année 2014 difficile, marquée par une série de films mal accueillis par la critique, Cameron Diaz avait disparu des écrans. Aujourd’hui, elle fait son grand retour dans le film « Back in Action », disponible sur Netflix. Malgré des critiques mitigées, le film connaît un succès mondial, prouvant que l’actrice a toujours son public.

Un succès mondial sur Netflix

Disponible depuis le 17 janvier, « Back in Action » a rapidement conquis les téléspectateurs. Selon FlixPatrol, qui analyse les données de visionnage sur les différentes plateformes de streaming, le film a rapidement grimpé en tête des classements aux États-Unis et ailleurs. Au 20 janvier, il était numéro un dans 92 pays et n’a jamais descendu en dessous de la deuxième place dans aucun d’entre eux.

Le film raconte l’histoire de deux anciens espions, interprétés par Diaz et Jamie Foxx, qui sont contraints de reprendre du service pour protéger leurs enfants. « Qu’arriverait-il si Jason Bourne avait des enfants ? », s’est interrogé le réalisateur Seth Gordon. Si la réponse ne convainc pas tout le monde, le public semble néanmoins au rendez-vous.

Des critiques mitigées

Malgré son succès, « Back in Action » a reçu des critiques mitigées. Avec une note de 23% sur Rotten Tomatoes et une moyenne de 4.4 sur 10, le film a été qualifié de « choix étrange » pour le retour de Diaz. Certains ont même suggéré que l’actrice devrait être plus sélective dans ses projets futurs. Pourtant, le charme de Diaz semble toujours opérer, comme le prouve le succès de « The Holiday », une comédie romantique dans laquelle elle a joué et qui a connu une résurgence sur Prime Video en 2024.

Un retour controversé

Quoi qu’il en soit, le retour de Cameron Diaz à Hollywood ne laisse personne indifférent. Entre le succès de « Back in Action » sur Netflix et les critiques mitigées, l’actrice confirme qu’elle a toujours sa place dans le paysage cinématographique. Reste à savoir si elle saura transformer cet essai en une véritable renaissance artistique.