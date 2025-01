Cameron Diaz prête à reprendre son rôle dans une suite de The Mask à une condition

Après des années de pause, l'actrice américaine Cameron Diaz pourrait retrouver son rôle emblématique de Tina Carlyle.

Tl;dr Cameron Diaz a révélé qu’elle serait prête à reprendre son rôle de Tina Carlyle dans une suite de The Mask, à condition que Jim Carrey participe également au projet.

Elle avait marqué les esprits en 1994 avec ce film culte.

Le retour de Cameron Diaz à l’écran s’est concrétisé avec la comédie d’action Back in Action sur Netflix, tandis que l’idée d’une suite de The Mask suscite l’enthousiasme des fans.

Un rôle culte qui a lancé sa carrière

En 1994, Cameron Diaz, alors âgée de 21 ans, faisait ses débuts au cinéma en incarnant Tina Carlyle dans The Mask, aux côtés de Jim Carrey. Sans expérience préalable, elle avait pris des cours d’art dramatique qui lui ont permis de briller dans ce film, l’un des plus gros succès au box-office cette année-là. Ce rôle de petite amie glamour de Stanley Ipkiss, alias The Mask, a propulsé Cameron Diaz au rang de star mondiale et sex-symbol, marquant un tournant décisif dans sa carrière.

Une possible réunion avec Jim Carrey

Lors d’une interview avec Access Hollywood, Cameron Diaz a confié qu’elle reviendrait volontiers pour une suite, à condition que son ancien partenaire Jim Carrey soit également partant. « Si Jim est de la partie, alors moi aussi ! », a-t-elle plaisanté. De son côté, l’acteur de 63 ans a récemment laissé entendre qu’il pourrait reprendre le rôle de Stanley Ipkiss si le projet repose sur une idée solide. « Ce n’est pas une question d’argent. C’est avant tout l’histoire et les bonnes personnes », a-t-il expliqué.

Un retour après une longue pause

Cette annonce survient alors que Cameron Diaz est récemment sortie de sa retraite cinématographique, après huit années loin des plateaux. L’actrice avait pris du recul en 2014 pour se concentrer sur sa famille et sa vie personnelle. « J’essayais juste de rester en vie comme toutes les mamans », a-t-elle confié. Ce choix de se retirer temporairement lui a permis de se recentrer avant de revenir avec de nouveaux projets.

Un avenir plein de promesses

Cameron Diaz est revenue sur le devant de la scène avec Back in Action, une comédie d’action sortie sur Netflix le 17 janvier, dans laquelle elle partage l’affiche avec Jamie Foxx. Dans ce film, ils jouent deux agents de la CIA dont les identités sont dévoilées en ligne, les obligeant à replonger dans l’espionnage. Entre ce projet et une possible suite de The Mask, les fans de l’actrice peuvent se réjouir d’un futur prometteur pour la star des années 1990.