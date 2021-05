Call of Duty : 80s Action Heroes, l’événement crossover à durée limitée

John Rambo et John McClane vont intégrer Call of Duty : Black Ops Cold War, Call of Duty : Warzone et Call of Duty : Mobile.

Les films d’action des années 1980 sont à l’honneur avec Call of Duty : 80s Action Heroes et cela commence avec les licences Rambo et Die Hard. Que cela soit dans Call of Duty : Warzone (nouveaux points d’intérêt et missions inspirés des films), Call of Duty : Black Ops Cold War (nouveaux modes) et Call of Duty : Mobile (mode multijoueurs, nouvelles armes, cosmétiques), les joueurs peuvent prendre le contrôle du survivant de l’extrême John Rambo ou le héros malgré lui John McClane pour le numéro 1 à Verdansk, combattre des ennemis sur Nuketown 84’ ou repousser des assaillants au Nakatomi Plaza.

En plus du nouveau contenu sur les thèmes de Rambo et Die Hard, de nouveaux contenus exclusifs sont également disponibles dans Call of Duty: Black Ops Cold War à l’occasio de la saison 3 Rechargée, dont une nouvelle carte Standoff multijoueur 6v6, une nouvelle carte multi-team multijoueur Duga et un nouveau mode d’élimination multi-team ainsi que de nouveaux opérateurs, de nouvelles armes et plus encore. De plus, les sorties de la mi-saison comprennent également une liste entière de nouveaux contenus Black Ops Cold War Zombies Outbreak, dont une nouvelle quête principale pour la première fois dans Outbreak, un nouvel événement mondial – le Orda ainsi qu’une multitude de nouveaux secrets et surprises à découvrir.

Un trailer pour l’événement 80s Action Heroes de Call of Duty

“Call of Duty, Die Hard et Rambo qui se réunissent de cette toute nouvelle façon forment une incroyable combinaison de franchises, faite sur mesure pour nos fans. Cet évènement crossover à durée limitée permet aux joueurs de jouer le rôle de certains héros d’action iconiques dans Call of Duty“, a déclaré Johanna Faries, général manager de la licence Call of Duty chez Activision. “En plus d’ajouter John Rambo et John McClane, nous offrons à nos joueurs de nouvelles armes, équipements, missions, modes et même un lieu inspiré de Piège de Cristal comme le Nakatomi Plaza. Nous sommes très heureux de proposer des contenus et des expériences passionnants pour nos trois jeux.”