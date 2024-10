Britney Spears débarque dans Beat Saber

Beat Saber s'apprête à accueillir une icône de la musique pop avec l'ajout de contenu basé sur les titres de Britney Spears.

Tl;dr Beat Games annonce un pack de chansons de Britney Spears pour Beat Saber.

Le pack, avec 11 hits de la chanteuse, sera disponible le 8 octobre 2024.

Les packs de musique modifient généralement l’esthétique de la scène dans Beat Saber.

Un vent de nostalgie souffle sur Beat Saber

Les fans de Beat Saber, le célèbre jeu de rythme en réalité virtuelle, ont de quoi se réjouir. Beat Games, le développeur du jeu, a dévoilé la liste complète des titres du prochain pack de chansons DLC dédié à Britney Spears. Ce jeu, qui mélange habilement réalité virtuelle et rythme, offre une expérience intense, immersive et facile à appréhender.

Un pack de chansons signé Britney Spears

Alors que le jeu propose déjà une bande son originale, Beat Saber a enrichi son offre avec plusieurs packs de musique DLC, ajoutant ainsi de nombreux titres inédits. Parmi ces packs, on retrouve des chansons d’artistes populaires comme The Weeknd. Aujourd’hui, c’est au tour de la pop star Britney Spears d’être mise à l’honneur avec un pack qui comprend 11 de ses plus grands succès. Les joueurs pourront ainsi se déhancher sur des tubes tels que Baby One More Time, Toxic ou encore Womanizer.

Une immersion totale dans l’univers de la star

Chaque pack de musique modifie l’esthétique de la scène dans le jeu, offrant ainsi une expérience unique aux fans. Par exemple, en jouant à Harder, Better, Faster, Stronger du célèbre duo électronique Daft Punk, leurs casques apparaissent dans le jeu, avec les paroles qui s’illuminent en arrière-plan au fur et à mesure de la chanson. On peut donc s’attendre à une présentation spéciale pour le pack de Britney Spears, probablement sur le thème du cœur, comme le suggèrent la bande-annonce et l’image promotionnelle du DLC.