Bridgerton : Ces défauts majeurs que les fans préfèrent ignorer

La série Bridgerton, bien qu’elle continue de dominer les classements de Netflix, présente des défauts significatifs qui suscitent des interrogations sur ses véritables ambitions. La série, qui suit les aventures amoureuses de chaque membre de la famille Bridgerton, semble se perdre entre les paillettes et les intrigues de cour, laissant certains aspects importants sous-développés.

Malgré une apparente égalité raciale dans la série, le traitement de la question des relations raciales est superficiel. En effet, la série ne consacre que peu de temps à cette thématique, laissant le spectateur dans l’incertitude quant à la position de la série sur le sujet. Au lieu d’aborder de manière significative le processus de lutte contre le racisme, la série semble préférer balayer cette question sous le tapis.

Le personnage d’Eloise, bien qu’il ait le potentiel d’être intéressant, est souvent présenté de manière ridicule, ce qui nuit à sa crédibilité auprès du public. Malgré ses discours passionnés sur l’injustice de la société patriarcale, Eloise ne semble pas comprendre sa propre position privilégiée, ce qui peut sembler contradictoire.

La série laisse entrevoir la possibilité d’un personnage principal gay, mais cette possibilité ne se concrétise jamais. En outre, la communauté queer n’est représentée que par quelques personnages secondaires, ce qui contribue à une représentation insuffisante et sous-développée de cette communauté.

Enfin, malgré le nombre impressionnant de personnages dans la série, le nombre d’épisodes semble insuffisant pour développer pleinement chaque personnage et chaque intrigue secondaire. Cela peut donner l’impression que la série est précipitée et qu’elle ne parvient pas à approfondir certaines de ses thématiques principales.

On en pense quoi ?

Malgré ses défauts, Bridgerton reste une série divertissante et visuellement impressionnante. Cependant, la série Netflix pourrait gagner en profondeur et en pertinence en abordant de manière plus approfondie et nuancée certaines des thématiques qu’elle soulève. En outre, une meilleure utilisation de ses personnages pourrait contribuer à enrichir l’intrigue et à captiver davantage le spectateur.