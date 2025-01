Brave introduit une fonctionnalité pour personnaliser les résultats de recherche

Avec "Rerank", le navigateur Brave offre un contrôle inédit sur les résultats de recherche, mettant l’utilisateur au centre de l’expérience.

Tl;dr Rerank de Brave permet d’ajuster les résultats de recherche en fonction des votes des utilisateurs.

Cette personnalisation s’intègre aux réponses générées par l’IA, rendant les recherches plus pertinentes.

Basée sur Goggles, cette option offre un contrôle simple et total sur l’expérience de recherche.

Une personnalisation à portée de clic

Brave donne aux utilisateurs la possibilité d’ajuster leurs résultats de recherche en votant pour ou contre des sites web grâce à l’option Rerank. Accessible depuis le coin supérieur droit de la page des résultats, cette fonctionnalité permet de prioriser les sites jugés utiles et d’ignorer ceux jugés non pertinents. En cliquant sur un pouce vers le haut ou vers le bas, les utilisateurs influencent directement les résultats de leurs recherches futures. Brave met ainsi un terme à l’approche universelle des moteurs de recherche, offrant une expérience véritablement personnalisée.

Une intégration avec l’intelligence artificielle

Brave intègre cette personnalisation à ses réponses alimentées par l’IA. Lorsque les utilisateurs modifient leurs préférences via Rerank, les réponses générées par l’intelligence artificielle en tiennent compte. Les résumés et résultats fournis par l’IA sont ainsi ajustés pour refléter les préférences des utilisateurs. Ce mariage entre personnalisation et technologie avancée promet une recherche encore plus pertinente et adaptée.

Une continuité avec Goggles

Rerank s’appuie sur Goggles, une fonctionnalité introduite en 2022 qui permet de filtrer les résultats selon des critères définis à l’avance, comme « Actualités de gauche » ou « Actualités de droite ». Contrairement à Goggles, qui repose sur des filtres externes, Rerank permet une personnalisation individuelle et simplifiée. Brave insiste sur le fait que Rerank ne remplace pas Goggles mais vient enrichir les possibilités de personnalisation des utilisateurs.

Une alternative face aux géants du web

Brave, qui génère actuellement plus de 38 millions de requêtes par jour, se positionne comme une alternative sérieuse aux moteurs de recherche traditionnels. Là où Google propose des commandes spécifiques comme « Site:xyz.com », Rerank va plus loin en rendant la personnalisation intuitive et accessible. Cette fonctionnalité répond aux besoins des utilisateurs cherchant à consulter des sites spécifiques pour des sujets donnés, tout en offrant un contrôle total sur leur expérience de recherche.