Bose ferme 119 magasins dont tous ceux situés en Europe et en Amérique du Nord

Le commerce en ligne semble avoir eu un effet dévastateur sur les magasins bien réels eux, en conséquence de quoi l'entreprise américaine clôt ses activités sur ses marchés les plus importants. Des centaines d'employés devraient être licenciés.

Sans concurrent ou presque sur les casques sans fil à réduction de bruit active, Bose est une entreprise qui a su se transformer en s’adaptant au marché, notamment en proposant plus d’appareils audio portable à mesure que la demande augmentait, alors que son cœur de cible était auparavant l’audio embarquée (dans les automobiles notamment) et les solutions domestiques. Fondée en 1964, elle aura fait face et survécu à bien des changements, et le dernier en date permet d’assurer sa pérennité. Dans un communiqué, l’entreprise annonce en effet “fermer ses 119 magasins en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et en Australie au cours des prochains mois“, un geste qui s’explique par “la transition spectaculaire vers les achats en ligne“.

Des achats de plus en plus virtuels

On apprend cependant que “dans d’autres parties du monde, les magasins Bose resteront ouverts, dont environ 130 magasins situés en Chine continentale et aux Émirats arabes unis; et d’autres magasins en Inde, en Asie du Sud-Est et en Corée du Sud“. L’entreprise explique que “aujourd’hui, les casques, les écouteurs de sport sans fil, les haut-parleurs portables et les haut-parleurs intelligents sont de plus en plus achetés via le commerce électronique, y compris sur Bose.com“.

Une solution radicale

La fermeture de 119 magasins reste un geste radical et rarement observé. Dans son communiqué, Bose explique que si à l’origine la vente au détail dans ses magasins permettait d’offrir aux clients l’occasion d’expérimenter et de tester les produits, cette pratique n’a plus lieu — ce qui en dit long sur le poids des commentaires sur les sites d’e-commerce et les critiques de la presse spécialisée. Bose précise offrir “une indemnité de départ aux employés touchés“, mais l’entreprise étant privée, elle a choisit de ne pas communiquer les chiffres.