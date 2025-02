Borderlands 4 débarque le 23 septembre 2025

Le quatrième volet tant attendu de la saga épique Borderlands, débarquera dans nos univers virtuels le 23 septembre prochain, promettant une nouvelle aventure pleine de défis et de surprises.

Tl;dr Borderlands 4 sortira le 23 septembre 2025.

Le jeu propose de nouveaux mouvements et quatre nouveaux chasseurs de coffres.

Une première présentation du gameplay a été faite lors des Game Awards.

Borderlands 4 : un vent de nouveauté souffle sur le célèbre jeu de tir

Il est temps de recharger vos armes ! Le développeur Gearbox a annoncé que le dernier opus de la série Borderlands, le très attendu Borderlands 4, sera lancé le 23 septembre 2025, lors du dernier événement State of Play de Sony. De plus, une présentation autonome de State of Play dédiée au jeu aura lieu ce printemps, offrant aux fans un aperçu détaillé de ce nouveau chapitre en action.

Une expérience de jeu renouvelée

L’une des grandes nouveautés de Borderlands 4 réside dans son système de mouvements, qui se veut plus fluide et rapide que dans les précédents opus. Les joueurs pourront désormais effectuer des doubles sauts, des esquives et se balancer à travers le jeu. De plus, ils auront la possibilité d’incarner quatre nouveaux chasseurs de coffres, prêts à faire fortune dans cet univers post-apocalyptique.

Un premier aperçu prometteur

Présenté pour la première fois lors de la Gamescom 2024, Borderlands 4 a fait forte impression lors des Game Awards, où Gearbox a dévoilé une première séquence de gameplay. Malgré quelques ajustements dans la navigation, le jeu semble rester fidèle à l’essence de la série Borderlands. Six ans après la sortie de Borderlands 3, les fans de la première heure seront sans doute ravis de retrouver l’univers qu’ils affectionnent, tout en espérant que Gearbox réserve encore quelques surprises pour justifier ce nouveau plongeon dans le puits du tireur post-apocalyptique.

Disponibilité

Borderlands 4 sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC à partir du 23 septembre 2025. Préparez-vous pour une nouvelle aventure pleine de défis et de trésors à découvrir !