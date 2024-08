Rendez-vous en 2025 pour « Borderlands 4 » !

La série avait véritablement besoin d'une bonne nouvelle.

Borderlands est de retour pour une quatrième édition

La Gamescom nous a révélé la première grande nouvelle de cette année : Gearbox Software et 2K Games « reviennent avec Borderlands 4« . Cette suite très attendue de la célèbre franchise de jeux vidéo devrait être lancée en 2025.

Un aperçu qui suscite le mystère

Malheureusement, à ce stade précoce, aucun gameplay n’a encore été dévoilé dans la bande-annonce. Bien que décevant pour certains fans impatients, il faut admettre que ce n’est pas une surprise pour un tel format de teaser ou pour une sortie qui reste probablement à une année de nous. On peut notamment noter que les jeux Borderlands sont réputés pour leur expérience de tir à la première personne très soignée, particulièrement en mode co-op, et leur sens aigu de l’humour. Espérons que ces aspects clés seront pleinement exploités dans ce nouvel opus.

Changement de style artistique

Une caractéristique qui semble toutefois ne pas revenir dans Borderlands 4 est son style artistique assez cartoonesque, si distinctif des trois derniers titres. Basé sur le teaser, le nouveau jeu ressemble plus à une prestigieuse série de science-fiction télévisée qu’à l’univers excentrique de Borderlands. Il n’en reste pas moins que nous ne sommes qu’aux prémices du développement et le studio partagera sûrement plus d’informations au fur et à mesure de l’avancement du jeu.

Un nouveau jeu pour redonner de l’espoir

On peut supposer que Gearbox espérait capitaliser sur le renouveau de l’intérêt pour la série suite à l’adaptation cinématographique sortie cet été. Cependant, ce dernier projet s’étant révélé être une « décevante débâcle », l’annonce du nouveau jeu devrait recharger la pile émotive des fans. C’est une occasion en or pour leur offrir une expérience rafraîchissante et excitante à la fois.