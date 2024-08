« Borderlands » : Comment Lionsgate aurait pu sauver l’adaptation du jeu vidéo

"Borderlands" reçoit des critiques mitigées à sa sortie.

Accueil en demi-teinte pour Borderlands

Le film Borderlands, très attendu par les fans, a reçu un accueil plutôt tiède de la part des critiques à sa sortie. Malgré une campagne de promotion intense et une attente fébrile de la part des fans de la franchise, le film n’a pas su répondre aux attentes.

Qu’est-ce qui a manqué ?

Le film semble avoir manqué de la subtilité et de la nuance qui ont fait le succès de la franchise de jeux vidéo sur laquelle il est basé. Les critiques ont évoqué un manque de profondeur des personnages, une histoire simpliste et peu de moments mémorables.

Cependant, tout n’est pas perdu pour Borderlands. La maison de production Lionsgate a encore quelques cartes à jouer pour redresser la barre et donner une seconde vie au film. Il serait possible de jouer sur les points forts de la franchise, comme son humour noir et son univers unique, pour reconquérir le public.