Bon plan : cadre photo numérique à 29€ au lieu de 99€

Pendant la deuxième démarques des soldes d'hiver, Darty propose un cadre photo numérique Telefunken à -70%. Pratique pour afficher et faire défiler toutes ses photos chez soi.

Plutôt que d’encadrer une photo et de voir la même image indéfiniment, le cadre photo numérique Telefunken DPF9324N permet d’afficher toute votre bibliothèque pour se rappeler de tous vos moments. Il dispose d’un écran LED de 8 pouces (soit 20,3 centimètres de diagonale) avec une résolution de 800 x 600 pixels. La technologie LED permet un meilleur contraste et une meilleure une qualité d’image sans affecter la consommation électrique de façon notable. De plus, grâce à son capteur de luminosité il s’allume le jour et s’éteint la nuit.

Un cadre photo numérique peu cher

Le cadre photo numérique de Telefunken n’est pas de type haut de gamme, et à ce titre n’offre pas quantité de fonctionnalités, ni une grande mémoire interne, mais ses 4 Go devrait suffire à stocker des centaines voire des milliers de clichés selon le poids du fichier. Il est doté de la technologie Xpert Color qui adapte automatiquement le rendu des couleurs au type de sujet. En plus de sa mémoire interne, il dispose d’un lecteur de carte mémoire (SD/SDHC/MMC/MS) au dos et d’un port USB, pour visionner les photos stockées sur une carte, une clé USB ou sur un disque dur. Il est équipé de 10 effets de transitions et d’un effet aléatoire pour visionner l’intégralité de vos photos sans ordre préconçu. Sa télécommande fournie permet de contrôler l’appareil à distance.