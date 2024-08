Blur Studio va mélanger jeux vidéo et animation pour Amazon Prime Video

Amazon Prime Video commande une série d'animation à Blur Studio basée sur les mondes vidéoludiques de plusieurs franchises populaires.

Tl;dr Tim Miller prépare une nouvelle série animée d’anthologie pour adultes.

Secret Level adaptera des mondes de jeux vidéo existants.

La série animée est réalisée par Blur Studio, connu pour Love, Death & Robots.

Des franchise comme New World et Spelunky, ainsi que plusieurs univers de PlayStation, seront au programme.

Tim Miller à la barre de Secret Level

Le réalisateur de Deadpool, Tim Miller, se lance dans une nouvelle aventure : la création d’une série télévisée nommée Secret Level. Celle-ci a pour ambition de transposer sur le petit écran des univers issus des jeux vidéo. Une initiative qui s’inscrit dans une tendance grandissante de l’industrie cinématographique à adapter avec succès des jeux vidéo en films ou en séries, comme l’ont prouvé les adaptations de The Last of Us par HBO, de Five Nights at Freddy’s ou encore de Fallout par la plateforme de streaming Amazon Prime Video.

EXCLUSIVE: Prime Video Orders Animated Video Game Anthology Series ‘Secret Level’ From ‘Love, Death & Robots’ Creator https://t.co/7i8PXeTTMv — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 14, 2024

Miller et Blur Studio : un duo de choc

Le média Deadline nous informe que Tim Miller ne sera pas seul aux commandes de ce projet. En effet, il sera épaulé par Blur Studio, l’équipe à l’origine de la série Netflix Love, Death & Robots. Leurs compétences combinées pourraient faire de Secret Level un véritable succès. Sans entrer dans les détails, la série est décrite comme une anthologie animée pour adultes, présentant des histoires originales se déroulant dans les univers de jeux vidéo populaires. Parmi les titres susceptibles d’être adaptés, on retrouve New World, Spelunky et divers autres jeux PlayStation.

Un projet prometteur

Le travail de Tim Miller et de Blur Studio sur Love, Death & Robots laisse présager une réussite pour Secret Level. En effet, la série, qui offre une variété d’histoires courtes dans des genres tels que la science-fiction, l’horreur et la fantasy, a été très bien accueillie par la critique et le public. De plus, Blur Studio a une solide expérience dans le domaine des jeux vidéo, ayant animé les cinématiques de Halo 2: Anniversary et Halo Wars, deux projets largement salués.