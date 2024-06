Blockbuster Inc. : un retour triomphant à l’âge d’or des magnats des années 2000

La nouvelle génération de jeux de simulation dans lequel on prend les rênes d'un studio de cinéma et on se fraye un chemin jusqu'au panthéon du septième art.

Tl;dr Blockbuster Inc. est un jeu de simulation de gestion de studio de cinéma.

Chaque décennie de 1920 à 2010 propose des technologies de départ différentes.

Les joueurs peuvent personnaliser les scènes, choisir les animations et les effets spéciaux.

Les acteurs ont leurs propres niveaux de compétence et traits de personnalité.

Un voyage à travers l’histoire du cinéma avec Blockbuster Inc.

Blockbuster Inc. est un jeu de simulation qui nous transporte dans l’âge d’or des jeux de gestion des années 2000, tout en ajoutant sa propre touche de modernité. Développé par Super Sly Fox et publié par Ancient Forge, spécialiste des jeux axés sur les mécaniques sophistiquées, Blockbuster Inc. offre un degré de créativité et de gestion inédit dans le paysage actuel des jeux.

Faire son chemin dans l’industrie cinématographique

Dans Blockbuster Inc., le joueur est invité à bâtir son propre studio de cinéma à Filmwood et à produire des films à succès. Le jeu s’inspire fortement du simulateur primé BAFTA, The Movies, un héritage qu’il revendique fièrement. Les mécaniques de jeu sont clairement inspirées de ce titre de 2005, mais modernisées et complétées par de nouvelles idées.

La création de films dans Blockbuster Inc.

Blockbuster Inc. offre une grande liberté de création. Le joueur peut choisir l’équipe de production, aussi bien devant que derrière la caméra, ainsi que le genre et le thème du film. De nombreuses combinaisons amusantes sont possibles, comme des romances extraterrestres ou des comédies de cow-boys, et peuvent être ajustées grâce à huit curseurs pour le lore, le dialogue, l’histoire, l’atmosphère, le conflit, le suspense, le gore et l’intimité.

Des stars faites sur mesure

Une grande partie du succès d’un studio repose sur ses stars. Les joueurs peuvent recruter une liste impressionnante d’acteurs pour leurs projets, chacun ayant ses propres niveaux de compétence et particularités de personnalité. Au fur et à mesure que leur niveau de célébrité augmente, leurs exigences aussi – les plus grandes stars nécessitent un logement payé par le studio et peuvent être débauchées par d’autres entreprises offrant de meilleures conditions.