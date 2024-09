Blocage des chansons d’Adele et Green Day sur YouTube suite à des négociations de licences

L'accord entre la plateforme et l'organisation des droits d'exécution SESAC est sur le point d'expirer. Quelles seront les conséquences de cette expiration de contrat ?

Tl;dr Des chansons d’artistes populaires disparaissent de YouTube.

La plateforme n’est pas parvenue à renouveler son accord avec la SESAC.

YouTube espère conclure un nouvel accord avec la SESAC rapidement.

Des chansons populaires retirées de YouTube

Des chansons de grands noms de la musique tels qu’Adele, Green Day, Bob Dylan et Burna Boy commencent à s’évanouir de YouTube. Ce phénomène intervient alors que l’accord passé avec l’organisation des droits d’auteur, la SESAC (Society of European Stage Authors and Composers), approche de sa date d’expiration.

Des vidéos populaires comme « Rolling in the Deep » d’Adele ne montrent désormais qu’un écran noir accompagné du message : « Cette vidéo contient du contenu de la SESAC. Elle n’est pas disponible dans votre pays. »

Tensions entre YouTube et la SESAC

YouTube a confirmé être en discussion avec la SESAC pour renouveler l’accord, mais n’a pas réussi à trouver un terrain d’entente avant son expiration. Un porte-parole de la plateforme a déclaré : « Malgré nos meilleurs efforts, nous n’avons pas pu parvenir à un accord équitable avant son expiration. Nous prenons très au sérieux le copyright et, par conséquent, le contenu représenté par la SESAC n’est plus disponible sur YouTube aux États-Unis. Nous sommes en conversations actives avec la SESAC et espérons parvenir à un nouvel accord le plus tôt possible. »

Une situation encore en cours de résolution

Selon une source anonyme citée par Variety, l’accord n’aurait pas encore expiré et ne le serait que la semaine prochaine. La suppression anticipée des vidéos pourrait donc être une tactique de négociation de la part de YouTube. Pour l’instant, la SESAC n’a pas encore fait de déclaration officielle. Les utilisateurs de YouTube aux États-Unis doivent donc s’attendre à de nouvelles perturbations dans les jours à venir.