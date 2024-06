Les maisons de disques portent plainte contre les générateurs de musique IA pour “violation massive de musique enregistrée

Suno et Udio ont apparemment la capacité de produire des copies saisissantes de chansons de The Temptations, Green Day et Michael Jackson.

Tl;dr Des majors de la musique attaquent en justice Suno et Udio, des startups d’IA.

Les labels accusent les startups d’une violation massive de leurs droits d’auteur.

Les demandes comprennent des injonctions d’usage futur et des dommages-intérêts.

Les industries défendent un apprentissage licencié comme seul cadre acceptable pour l’IA.

Les géants de la musique contre les startups d’IA

Universal Music Group, Warner Music Group et Sony Music Group, les principaux labels de musique, engagent des actions judiciaires contre les startups d’intelligence artificielle Suno et Udio. Ces dernières auraient exploité leurs morceaux pour entraîner leurs algorithmes sans payer de droits d’auteur.

Violation de droits d’auteur à grande échelle

Les labels accusent les entreprises d’IA d’avoir extrait leurs pistes protégées par le droit d’auteur depuis Internet. Des demandes d’injonctions contre leur futur usage ainsi que des dommages-intérêts pouvant atteindre jusqu’à 150 000$ par œuvre violée ont été déposées. Les majors cherchent à établir un cadre juridique qui régirait l’utilisation de l’IA dans le secteur de la musique.

L’IA dans le monde de la musique

Suno AI et Udio AI sont des startups qui proposent des logiciels capables de générer de la musique à partir d’instructions textuelles. Selon l’association de l’industrie de l’enregistrement aux États-Unis, la RIIA, les morceaux produits par ces services seraient similaires aux œuvres existantes d’auteurs protégés.

Nécessité d’une régulation équitable

Pour la RIAA, il n’est pas question de remettre en cause le principe même d’utilisation de l’IA pour la création musicale. Son argument est plutôt de dire que l’exploitation des œuvres protégées sans licence ou consentement est illégale. “Il y a de la place pour que l’IA et les créateurs humains forment une relation durable et complémentaire”, peut-on lire dans une requête adressée à Suno. Pour cela, la mise en place d’une licence de marché libre semble être l’option la plus respectueuse des droits des propriétaires.