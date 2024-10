Bientôt, vous pourrez manipuler le personnage de Human Fall Flat en réalité virtuelle !

Le personnage mou du jeu si populaire fera prochainement son apparition sur Meta Quest et Steam.

Tl;dr Les jeux de type « ragdoll » comme Human Fall Flat sont appréciés pour leur aspect destructif sans conséquences réelles.

Human Fall Flat arrivera sur Meta Quest et Steam VR à la fin du mois.

Une version pour PSVR2 est également en développement.

Le plaisir de la destruction sans conséquences dans les jeux vidéo

Pourquoi trouve-t-on tant de satisfaction à projeter, lancer ou faire chuter des personnages façon poupée dans des jeux comme Human Fall Flat ? Ces jeux semblent savoir comment stimuler cette part primitive de notre cerveau qui prend plaisir à être la force destructrice du chaos, tout en satisfaisant la partie morale de notre lobe frontal en n’engendrant aucun dommage réel (ni condamnation pénale).

Human Fall Flat : un nouveau terrain de jeu virtuel destructif

Désormais, vous pourrez voir les fruits de votre destruction dans un environnement virtuel. En effet, le jeu Human Fall Flat et son héros maladroit seront disponibles sur les casques Meta Quest et Steam VR à partir d’Halloween. Les studios Curve Games et No Brakes Games travaillent également sur une version pour le PSVR2, dont la date de sortie reste à annoncer.

Un jeu de plateforme en trois dimensions

Human Fall Flat est un jeu de plateforme en trois dimensions où vous contrôlez un personnage nommé Bob. Comme dans les autres jeux du genre, vous verrez Bob sous une perspective à la troisième personne. Vous utiliserez ses membres mous pour le guider à travers une série d’obstacles insolites, comme un train qui a déraillé à travers le dernier étage d’une maison de style victorien, une centrale électrique dysfonctionnelle qui aurait grand besoin d’une inspection de sécurité, et l’inévitable niveau de glace.

Précommande et tarifs

Les propriétaires d’un casque Meta Quest 2, Meta Quest 3 ou Meta Quest 3S peuvent dès à présent précommander le jeu sur le Quest App Store pour le prix réduit de 9,99$. Le prix de la version Steam n’est pas encore annoncé, mais vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits.