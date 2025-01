Belkin dévoile un nouvel accessoire innovant : une batterie magnétique combinée à une poignée d’appareil photo

Belkin vient de lancer un nouvel accessoire innovant : une batterie externe magnétique couplée à une poignée pour appareil photo, alliant ainsi deux fonctionnalités essentielles en un seul gadget.

Tl;dr Belkin dévoile un nouvel accessoire pour téléphone à CES 2025.

C’est une combinaison de batterie externe, de poignée de caméra et de support.

Il sera disponible en plusieurs couleurs à partir de mai.

Belkin réinvente l’accessoire de téléphone à CES 2025

Belkin, une entreprise notoire dans le monde des accessoires pour smartphones, a présenté une nouveauté remarquable lors de l’édition 2025 du CES. Il s’agit du Stage PowerGrip, un accessoire qui se distingue dans un marché saturé d’accessoires de chargement magnétiques.

Un outil polyvalent pour les créateurs et les voyageurs

Le PowerGrip est conçu comme une poignée de caméra, une batterie externe sans fil et un support, tout-en-un. Il est doté d’un petit écran et sera disponible en plusieurs couleurs vives. Belkin le positionne comme l’accessoire idéal pour les créateurs de contenu et les voyageurs. En effet, si les smartphones modernes suffisent à la plupart des utilisateurs pour la photographie, tenir un appareil en mode paysage pendant une longue période n’est pas toujours confortable. Le PowerGrip pallie ce problème avec une poignée épaisse similaire à celle d’un appareil photo dédié.

Une batterie externe de 10 000 mAh

À l’intérieur de cette poignée se trouve une batterie de 10 000 mAh qui offre une charge sans fil magnétique de 7,5 W. Un voyant LED à l’arrière permet de vérifier rapidement le niveau de batterie. Un câble USB-C rétractable est également intégré à l’accessoire, ce qui élimine le besoin de transporter un câble séparé.

Disponible en mai dans une variété de couleurs

Belkin a annoncé que le PowerGrip serait disponible en bleu poudré, sandbox, jaune frais, poivre et lavande. On note également une option noire sur les images de presse de l’entreprise. Le lancement est prévu pour le mois de mai. Cependant, le prix de cet accessoire innovant n’a pas encore été dévoilé.